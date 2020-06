Do Sądu Najwyższego wpłynęło do dziś 36 protestów wyborczych, dotyczących głosowania, do którego miało dojść 10 maja. Sąd pozostawia je bez dalszego biegu z powodu naruszenia terminu na ich składanie. Według prawa można to robić dopiero po ogłoszeniu wyniku wyborów. W uzasadnieniach decyzji Sądu powtarza się więc zdanie "protest wyborczy został wniesiony nie tylko przed ogłoszeniem wyniku wyborów, ale w ogóle przed ich przeprowadzeniem".

