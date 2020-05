​Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie dotrzymał 72 z 77 obietnic, jakie złożył podczas kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 r. - powiedział w czwartek Patryk Jaki (Solidarna Polska). Europoseł zapowiedział nową odsłonę strony internetowej poświęconej obietnicom Trzaskowskiego.

W czwartek na konferencji prasowej w Sejmie Jaki, który był konkurentem Trzaskowskiego w ubiegłorocznych wyborach na prezydenta stolicy, mówił o złożonych wówczas obietnicach.

Chcielibyśmy przedstawić premierę znowelizowanej strony internetowej o obietnicach Rafała Trzaskowskiego. Robimy to dzisiaj dlatego, że chcemy mu złożyć gratulacje, dlatego, że na tej stronie, przeczytacie państwo, że jest wybitną osobistością, dlatego, że na 77 obietnic, które złożył, które da się policzyć, które da się zakreślić w czasie, nie dotrzymał, aż 72. To absolutny rekord świata - powiedział Jaki.

Gratulujemy mu, bo drugiego takiego polityka w Polsce nie znajdziecie, który by zrobił sobie takie żarty z własnych obietnic - podkreślił europoseł.



Zapraszając na stronę internetową w nowej odsłonie, europoseł poinformował, że przytoczone są na niej cytaty z wypowiedzi kampanijnych Trzaskowskiego, konkretne obietnice i bardzo często również zakreślony czas, kiedy ta obietnica miała zostać zrealizowana.

Najważniejsza z obietnic

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta mówiąc o niespełnionych obietnicach obecnego kandydata Koalicji na prezydenta RP, wymienił m.in. bezpłatną opiekę w żłobkach.

Jedną z jego najważniejszych obietnic były bezpłatne żłobki od 2019 roku dla wszystkich chętnych warszawskich dzieci w placówkach publicznych, którymi zarządza miasto stołeczne Warszawa. A co istotne, każdy rodzic w Warszawie miał obietnicę, że nie zapłaci ani złotówki za miejsce w prywatnym żłobku dla swojego dziecka, jeśli zabraknie miejsca w żłobku publicznym. Wiemy doskonale, że tak nie jest.

Warszawski ratusz konsekwentne okłamuje warszawiaków w tej sprawie. Na 21 tys. miejsc, które są w tej chwili zarejestrowane, jako miejsca żłobkowe, około 8 tys. to miejsca (w placówkach) publicznych, 3 tys. to miejsca wykupione. Więc 9 tys. miejsc to miejsca opłacane przez rodziców - podkreślił Kaleta.



Pomoc lokatorom: "Zamiast pomocy mamy odwrotny proces"

W 200 sprawach przed sądami miasto pozywa, można powiedzieć formalnie, lokatorów, którzy dostali od komisji weryfikacyjnej decyzje o odszkodowaniach i zadość uczynieniach. W każdej sprawie miasto kwestionuje wypłatę. Co jest istotne, te środki, które komisja zdobyła dla miasta są mrożone na rachunkach miejskich - podał wiceminister sprawiedliwości.



Kaleta wspomniał też m.in. o wprowadzeniu bonu wartości 100 zł na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, bezpłatnej komunikację dla uczniów szkół średnich, obniżeniu wieku upoważniającego do korzystania z bezpłatnego biletu dla seniora, budowie parkingów podziemnych, utwardzaniu dróg, podwyżce dla straży miejskiej.

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba mówiąc o niespełnionych obietnicach prezydenta Warszawy wymienił z kolei m.in. termomodernizację budynków, posadzenie miliona drzew, budowę hali widowiskowej i wprowadzenie funkcji nocnego burmistrza. O niespełnionych obietnicach mówił też wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.



Karta LGBT, czyli zrealizowana obietnica

Zapomnieliśmy o jednej kluczowej obietnicy, która została zrealizowana. Z wielką energią przystąpił Rafał Trzaskowski do jej realizacji. Chodzi o Kartę LGBT. W sprawach gdzie jest wojna ideologiczna, jest konflikt, gdzie nie jest potrzebne dobre zarządzanie, tylko przymilanie się lewicowym środowiskom, Rafał Trzaskowski był konsekwentny - dodał Kaleta.



Po wyborach samorządowych - w grudniu 2018 r. - warszawscy radni PiS uruchomili stronę internetową poświęconą obietnicom wyborczym złożonym w kampanii wyborczej przez obecnego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego oraz temu jak są one realizowane.