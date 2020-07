PiS pod osłoną nocy próbuje znaleźć sposób na sfinansowanie wydatków poniesionych na organizację wyborów prezydenckich 10 maja - wyborów, które się nie odbyły. Podczas posiedzenie sejmowej komisji zdrowia do ustaw zdrowotnych dodano poprawkę, która umożliwi sfinansowanie druku kart i pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego. Miałoby za to zapłacić Krajowe Biuro Wyborcze.

