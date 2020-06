To nie Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych zajęła się drukiem kart do głosowania na wybory prezydenckie, których pierwsza tura odbędzie się już w niedzielę. Jak ustalił Onet, zlecenie trafiło do tej samej prywatnej firmy, która przygotowywała pakiety na majowe głosowania. Przypomnijmy - ostatecznie do niego nie doszło, a wydrukowane karty pozostały niewykorzystane.

Zdj. ilustracyjne /Leszek Szymański /PAP

