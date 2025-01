Politycy Koalicji Obywatelskiej poinformowali o złożeniu zawiadomienia do prokuratury ws. popieranego przez PiS kandydata na prezydenta RP, Karola Nawrockiego. Chodzi o informacje "GW", dotyczące apartamentu, z którego dyrektor Muzeum II Wojny Światowej miał korzystać przez ponad pół roku za darmo.

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że "Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej przez pół roku korzystał z apartamentu Deluxe w muzealnym kompleksie hotelowym, choć mieszka zaledwie 5 km od niego". Gazeta napisała, że popierany przez PiS kandydat na prezydenta RP za pobyt nie zapłacił, a dziś wszystkiemu zaprzecza.

"W sumie w latach 2018-20 Nawrocki zarezerwował 19 pobytów, a w okresie 2020-21 - aż 182; razem to 201 dni, w tym 197 w apartamencie" - wyliczono.

"Sprawa jest bardzo poważna"

W piątek, na konferencji prasowej w Sejmie, politycy Koalicji Obywatelskiej poinformowali, że złożyli w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Pod wnioskiem podpisali się członkowie zespołu ds. rozliczeń PiS.

Przewodniczący zespołu Roman Giertych podkreślił, że tym samym dają kandydatowi na prezydenta RP popieranemu przez PiS, szansę na oczyszczenie się ze stawianych mu zarzutów.

"Gazeta Wyborcza" w gruncie rzeczy oskarżyła go o to, że jest złodziejem i okradł społeczeństwo na 120 tysięcy złotych. Teraz będzie miał szansę wyjaśnić prokuraturze, a pewnie później sądowi, jak to się stało, że te pomówienia są nieprawdziwe, bo ja przecież nie wątpię w to, że PiS nie wystawiłby kandydata na prezydenta, który w ten sposób się zachowywał - mówił Giertych.

Takie działania, że ktoś wykorzystuje funkcję dyrektora muzeum do tego, aby wynajmować dla siebie luksusowe apartament, mimo że 5 kilometrów dalej ma swój własny dom, są przecież jednoznacznie przez społeczeństwo utożsamiane z okradaniem tej jednostki, którą się kieruje - dodał.

Sprawa jest bardzo poważna, bowiem kto w celu uzyskania korzyści majątkowych doprowadza do niekorzystnego wykorzystania majątku, rozporządzenia tym majątkiem podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że za złodziejstwo, kłamstwa, manipulację, oszustwa każdy powinien ponieść odpowiedzialność, w szczególności funkcjonariusz pełniący określone obowiązki publiczne - mówiła Karolina Pawliczak.

Posłowie KO sprawdzają wydatki Nawrockiego przeznaczane na kampanię

Posłowie Koalicji Obywatelskiej poinformowali również, że sprawdzają też wydatki Nawrockiego przeznaczane na kampanię wyborczą. Jak mówiła Iwona Karolewska, posłowie KO zwrócili się do marszałka Sejmu o sprawdzenie, czy spotkania z wyborcami kandydata popieranego przez PiS, są finansowane ze środków przeznaczonych na prowadzenie biur poselskich posłów PiS.

Portal Onet napisał w środę, że wynajęcie sali na spotkanie Nawrockiego w Choszcznie (woj. zachodniopomorskie), które odbyło się 19 stycznia, próbowano sfinansować ze środków na prowadzenie biura poselskiego posła PiS Czesława Hoca.

Rzeczniczka sztabu wyborczego Karola Nawrockiego Emilia Wierzbicki wyjaśniła, że "spotkanie w Choszcznie odbywało się na zaproszenie pana posła Czesława Hoca i nie jest prawdą, że wynajem sali został opłacony ze środków biura poselskiego".

Komitet Wyborczy Karola Nawrockiego jest w trakcie konstytuowania i po zarejestrowaniu przez PKW Komitet Wyborczy będzie finansował kampanię wyborczą na zasadzie wyłączności — dodała.