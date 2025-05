"Zerwane rozmowy ws. debaty (...). Wszystko uzgodnione, nagle telefon do sztabu PiS i koniec rozmów. Tak to wygląda" - napisała we wtorek rano Wioletta Paprocka, szefowa sztabu kandydata KO Rafała Trzaskowskiego. Reporter RMF FM Michał Radkowski dowiedział się natomiast od wicerzecznika PiS Mateusza Kurzejewskiego ze sztabu Karola Nawrockiego, że rozmowy mają zostać wznowione dziś o 12. "My jedziemy do TVP" - poinformował Kurzejewski.

Mateusz Kurzejewski ze sztabu Karola Nawrockiego poinformował chwilę później RMF FM, że rozmowy zostaną wznowione dzisiaj o godz. 12.

Kolejno wznowienie rozmów o debacie potwierdziła Barbara Nowacka ze sztabu kandydata KO.

Debata ma odbyć się w środę, 21 maja, o godz. 20:00.

Organizować ją mają telewizje: TVP, TVN24 i Polsat.

Centrum Informacji TVP podawało już 15 maja, że sygnał z debaty zostanie udostępniony za darmo wszystkim zainteresowanym mediom.

Debata miała odbyć się w środę o godz. 20:00. Organizować ją miały trzy telewizje: TVP, TVN24 oraz Polsat. We wtorek rano szefowa sztabu kandydata KO Rafała Trzaskowskiego poinformowała na X, że rozmowy w sprawie debaty zostały zerwane. "Zerwane rozmowy ws. debaty. Dwa sztaby uzgodniły, że dobrą formułą będzie bezpośrednia rozmowa dwóch kandydatów w 6 blokach tematycznych z moderatorem, który nie zadaje pytań. Pytania zadają sobie tylko kandydaci. Wszystko uzgodnione, nagle telefon do sztabu PiS i koniec rozmów. Tak to wygląda" - napisała Wioletta Paprocka. Kontynuacja rozmów ws. debaty nastąpi dzisiaj o godz. 12 - poinformował reportera RMF FM Michała Radkowskiego polityk PiS ze sztabu Karola Nawrockiego, Mateusz Kurzejewski. "My jedziemy do TVP" - dodał. "TVP w likwidacji ustami dyrektora Sajóra zdecydowanie odmawia rozszerzenia debaty o Telewizję Republika i wPolsce24 oraz wszystkich innych przedstawicieli mediów, którzy są zainteresowani jej współorganizacją. To kompletny brak szacunku do widzów i wyborców" - napisał wcześniej na X Mateusz Kurzejewski. Druga tura wyborów prezydenckich 2025 już 1 czerwca.