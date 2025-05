W piątek, 9 maja, minie termin, w którym wyborcy mogą składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Kto ma prawo do głosowania przez pełnomocnika?

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Aby w niedzielę, 18 maja, zagłosować przez pełnomocnika, trzeba do piątku (9 maja) włącznie złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest ujęty w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Wniosek taki można złożyć ustnie lub pisemnie.

W formie pisemnej można złożyć go na dwa sposoby: w formie papierowej z własnoręcznym podpisem, albo w formie elektronicznej za pośrednictwem strony gov.pl, przy opatrzeniu wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnictwa nie można jednak udzielić: kandydatowi w wyborach, obserwatorowi społecznemu, mężowi zaufania, czy też osobie zasiadającej w komisji obwodowej, w której głosuje osoba udzielająca pełnomocnictwa.

We wniosku trzeba zawrzeć imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania wyborcy oraz osoby, która przyjmuje od niej pełnomocnictwo. Do wniosku trzeba załączyć również zgodę osoby, która ma przyjąć pełnomocnictwo od wyborcy, i - w przypadku osób, które nie ukończyły 60. lat - kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby. Oddać głos w imieniu dwóch osób można jedynie w sytuacji, gdy jedna z osób udzielających pełnomocnictwa należy do bliskiej rodziny osoby przyjmującej to pełnomocnictwo.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany oddzielnie na pierwszą i oddzielnie na ewentualną drugą turę. Wyborca, który nie złoży teraz wniosku ws. pełnomocnictwa, a będzie chciał z niego skorzystać przy ponownym głosowaniu, może złożyć wniosek już dzień po 18 maja.

Najpóźniej można go złożyć w 9. dniu przed ponownym głosowaniem, czyli do 23 maja, bo termin ewentualnej drugiej tury tegorocznych wyborów prezydenckich w Polsce to 1 czerwca.



Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosownia korespondencyjnego.