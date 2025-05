Już wkrótce Polacy wybiorą nowego prezydenta. Zanim jednak udadzą się do urn, obowiązywać będzie cisza wyborcza. To czas, w którym wszelka agitacja jest zakazana, a za złamanie przepisów grożą wysokie kary. Sprawdzamy, kiedy zaczyna się cisza wyborcza, jak długo trwa i jakie konsekwencje grożą za jej naruszenie.

Kiedy zaczyna się cisza wyborcza?

Cisza wyborcza to okres, w którym zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji wyborczej. W przypadku wyborów prezydenckich w 2025 roku cisza wyborcza rozpocznie się o północy z piątku na sobotę, czyli na 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania. Potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, zazwyczaj do godziny 21:00.

Jeśli jednak w którymś z lokali wyborczych głosowanie zostanie przedłużone, cisza obowiązuje do momentu zamknięcia ostatniego lokalu.

Czego nie wolno podczas ciszy wyborczej?

W czasie ciszy wyborczej zabronione jest prowadzenie wszelkich form agitacji wyborczej, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Oznacza to zakaz organizowania wieców, rozdawania ulotek, publikowania materiałów promujących kandydatów, a także nawoływania do głosowania na konkretną osobę.

Szczególnie surowo zabronione jest publikowanie sondaży wyborczych oraz prognoz dotyczących wyników głosowania, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w internecie, w tym w mediach społecznościowych.

Cisza wyborcza obejmuje także komentarze i wpisy w mediach społecznościowych, jeśli mają one charakter agitacyjny. W praktyce oznacza to, że nawet prywatne posty nawołujące do głosowania na konkretnego kandydata mogą być uznane za naruszenie przepisów.

Jakie kary grożą za złamanie ciszy wyborczej?

Za złamanie ciszy wyborczej grożą poważne konsekwencje prawne. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, za publikację sondaży lub prognoz wyborczych w czasie ciszy grozi grzywna w wysokości od 500 tysięcy do nawet 1 miliona złotych.

Za inne formy agitacji wyborczej w okresie ciszy grozi grzywna do 5 tysięcy złotych. Odpowiedzialność ponoszą zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty prawne, w tym redakcje mediów czy administratorzy stron internetowych.

Wyjątki i praktyka

Cisza wyborcza nie dotyczy materiałów wyborczych, które zostały umieszczone w przestrzeni publicznej przed jej rozpoczęciem, np. plakatów czy banerów. Ich usuwanie w trakcie ciszy nie jest wymagane, ale nie wolno ich w tym czasie doklejać ani zmieniać.

Przestrzeganie ciszy wyborczej jest ważnym elementem demokratycznych wyborów i ma na celu zapewnienie równości szans wszystkim kandydatom oraz spokojnej refleksji wyborców przed podjęciem decyzji przy urnie.