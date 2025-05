Tylko niespełna 42 procent uprawnionych do głosowania wzięło udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Zębowicach na Opolszczyźnie. To gmina z najniższą frekwencją w Polsce. Właśnie tam dotarła dziś nasza ekipa w ramach akcji RMF FM "Twój głos to Twoja Przyszłość".