W ramach przedwyborczej akcji RMF FM „Twój głos to Twoja przyszłość” odwiedzamy dziś Dubicze Cerkiewne na Podlasiu. To gmina, w której w pierwszej turze zwyciężył kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, znacząco wyprzedzając Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Jak rozłożą się głosy mieszkańców tej gminy w drugiej turze? Słuchajcie specjalnych wydań Faktów RMF FM, w których oddamy im głos.

"Twój głos to Twoja przyszłość". Odwiedzamy Dubicze Cerkiewne / Tomasz Staniszewski / RMF FM

Jak w pierwszej turze zagłosowali mieszkańcy gminy Dubicze Cerkiewne?

W pierwszej turze wyborów prezydenckich w gminie Dubicze Cerkiewne oddano 922 ważne głosy. Najwięcej, bo aż 326, zdobył reprezentant Konfederacji Sławomir Mentzen. Na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej (205 głosów).

Trzecia pozycja należy do popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość Karola Nawrockiego, na którego głosowało 156 osób.

"Twój głos to Twoja przyszłość". Odwiedzamy Dubicze Cerkiewne Jacek Skóra / RMF FM

Wieś Dubicze Cerkiewne liczy niespełna 300 mieszkańców. W centrum wsi stanęła niedawno tężnia. Wzorem miast i miasteczek na całym świecie, tuż przy niej znalazł się wielki, złożonych z biały liter napis Dubicze Cerkiewne.

Życie w Dubiczach Cerkiewnych napędzają głównie żołnierze z tutejszej tymczasowej bazy, która powstała w ramach Zgrupowania Zadaniowego Bezpieczne Podlasie. Tuż przy placówce straży granicznej mieszka kilkuset mundurowych, stacjonujących na miejscu w ramach drugiej zmiany tej operacji.

"Młodych tu nie ma"

Nikogo w Dubiczach Cerkiewnych nie dziwi widok biegających po ulicy Głównej żołnierzy i żołnierek z pobliskiej bazy. W czasie wolnym mundurowi korzystają ze znajdującej się przy tężni siłowni zewnętrznej.

Duża frekwencja na głosowaniu to żołnierze - mówi reporterowi RMF FM pan Stefan, mieszkaniec Dubicz, którego spotykamy przy miejscowym barze. U nas jest parędziesiąt osób, które głosują. Sami starzy. Młodych tu w ogóle nie ma, wszyscy powyjeżdżali. Od kiedy są żołnierze, to oni tu wprowadzili trochę życia - dodaje.

Pan Stefan nie zamierza głosować w drugiej turzy wyborów. Bojkotuje ją, bo jego kandydat - jak mówi - jedyny spoza układu - nie dostał się do niej. Chodzi o Sławomira Mentzena.

Mieszkająca tuż obok pani Bożena mówi, że nie ma problemu z wyborem w drugiej turze, choć jej kandydat również się do niej nie dostał. Głosowałam na Hołownię, teraz oddam głos na Trzaskowskiego. Spokojnie podchodzę do głosowania, zakładam, że bez względu na to, który wygra, będzie dobrze - deklaruje.

Poza podium w głosowaniu w pierwszej turze w gminie Dubicze Cerkiewne znaleźli się kolejno: Grzegorz Braun (98 głosów), Szymon Hołownia (76 głosów) i Adrian Zandberg (33 głosy). Jak zatem zagłosują tamtejsi mieszkańcy w najbliższą niedzielę? Komu przekażą swoje poparcie? Będziemy ich o to pytać w czwartkowych, porannych Faktach RMF FM. Na miejscu są już Tomasz Staniszewski, Jacek Skóra i Mateusz Chłystun. Żółto-niebieskich samochodów naszego radia szukajcie o poranku przy wspomnianej tężni i napisie Dubicze Cerkiewne.