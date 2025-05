Kaczyński został też zapytany o słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który w Kanale Zero powiedział, że nie potępia ustawek kibicowskich, ponieważ można zawrzeć "dżentelmeńską umowę", na jakich zasadach odbędzie się walka.



To jest całkowicie możliwe. Jeżeli to nie jest na jakieś przedmioty niebezpieczne, jakieś tasaki, noże etc. To jest to oczywiście coś bardzo brutalnego i ja nie jestem tego zwolennikiem, żeby było jasne. Ale to jest taka walka, która - co tu dużo mówić - jeśli spojrzymy na dzisiejszy stan Polski, a dokładniej stan wokół Polski, to my potrzebujemy odważnych mężczyzn, a nie takich ludzi, którzy jak padną pierwsze strzały, to się rzucą do ucieczki - powiedział Kaczyński.