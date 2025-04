Prezydent Warszawy i kandydat na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski pochwalił się w mediach społecznościowych certyfikatem potwierdzającym ukończenie szkolenia "Trenuj z wojskiem". "Wiedza przydatna, instruktorzy rewelacyjni - doświadczone fachury z pasją, a przy okazji mega fajni ludzie - poważni, ale z dystansem" - napisał polityk Platformy Obywatelskiej.

Rafał Trzaskowski / Piotr Polak / PAP

Trzaskowski zachwycony szkoleniem "Trenuj z wojskiem"

"Za mną całodniowe szkolenie w ramach akcji "Trenuj z wojskiem". Ci, którzy podobnie jak ja pamiętają ze szkoły nieco groteskowe "przysposobienie obronne", będą w szoku. Wiedza przydatna, instruktorzy rewelacyjni - doświadczone fachury z pasją, a przy okazji mega fajni ludzie - poważni, ale z dystansem. Aż duma rozpiera, że mamy takich profesjonalnych żołnierzy (którzy też bardzo uważnie obserwują wszystko, co dzieje się na nowoczesnym polu walki)" - napisał Rafał Trzaskowski we wpisie, do którego dołączył zdjęcie certyfikatu.