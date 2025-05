Rafał Trzaskowski odpowiada na propozycję Sławomira Mentzena. "Tak, panie Sławomirze, przyjdę, porozmawiamy" - powiedział kandydat KO na prezydenta podczas wiecu w Sosnowcu. Nie zagwarantował jednak, że cokolwiek podpisze.

Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami w Sosnowcu / Jarek Praszkiewicz / PAP

Rafał Trzaskowski zareagował na zaproszenie Sławomira Mentzena do rozmowy na kanale YouTube, obiecując, że się pojawi, ale nie zobowiązując się do podpisania jakiejkolwiek deklaracji.

Sławomir Mentzen, zajmując trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, chce, aby kandydaci podpisali deklarację z postulatami ważnymi dla jego wyborców.

Karol Nawrocki jako pierwszy zgodził się na spotkanie z Mentzenem.

Wymagania Mentzena od kandydata, któremu przekaże poparcie, obejmują m.in. niepodnoszenie podatków, nie wysyłanie polskich żołnierzy na Ukrainę i nieprzekazywanie kompetencji Polski do organów UE.

Sławomir Mentzen, który zajął trzecie miejsce w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zaprosił Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego na rozmowę na kanale YouTube. Moi wyborcy to nie worki z ziemniakami i trzeba do nich trafić - powiedział. Mentzen chciałby, aby kandydaci podpisali deklarację z postulatami ważnymi dla jego wyborców.

Nawrocki jako pierwszy zgodził się na spotkanie, a Mentzen ogłosił datę i godzinę.

Trzaskowski: Nie gwarantuję, że cokolwiek podpiszę

Po południu na wiecu w Sosnowcu do propozycji Mentzena odniósł się Rafał Trzaskowski. Tak, panie Sławomirze, przyjdę, porozmawiamy - zaznaczył prezydent Warszawy.

Mój konkurent Karol Nawrocki powiedział, że podpisze deklarację, którą Sławomir Mentzen przygotował. Ja nie wiem, co oni w tym PiS-ie mają z tym podpisywaniem szybko i w ciemno. Już jednego takiego prezydenta mamy. W związku z tym, panie Sławomirze, ja nie gwarantuje, że cokolwiek podpiszę, ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze - mówił Trzaskowski.

Myślę, że w wielu rzeczach możemy się zgodzić, w kilku na pewno się nie zgodzimy, ale otwarta debata to jest dokładnie to, czego potrzebujemy - dodał.

Sławomir Mentzen o warunkach, które trzeba spełnić, by zyskać jego poparcie

Sławomir Mentzen pojawił się we wtorek na konferencji w Sejmie, podczas której miał ogłosić, komu przekazuje swoje poparcie w drugiej turze wyborów.

Postanowiłem pomóc trzem milionom moich wyborców w podjęciu decyzji. To oczywiste, że to nie są worki ziemniaków, ale można im pomóc podjąć decyzję. Moi wyborcy są bardzo świadomi. Jeśli ktoś chce pozyskać ich głosy, to musi ich przekonać - powiedział dzisiaj Mentzen.

Poinformował, czego dokładnie wymaga od tego kandydata, któremu przekaże swoje poparcie. W dokumencie, który przedstawi do popisania tym, którzy chcą "przejąć" tych, którzy na niego zagłosowali, znalazły się m.in. następujące punkty:

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków.

Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnie z polską konstytucją.

Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy.

Nie podpiszę ustawy ws. ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO.

Nie podpiszę ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni.

Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Polski do organów Unii Europejskiej.

Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski.