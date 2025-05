Pytanie ministra jest zasadne, bo Karol Nawrocki w trakcie swojej kampanii odwiedził Waszyngton, gdzie nawet rozmawiał przez chwilę z Donaldem Trumpem. Kandydat popierany przez PiS utrzymuje także, że w trakcie swojej wizyty udało mu się przekonać administrację USA do anulowania decyzji Joe Bidena, dotyczącej regulacji sprzedaży chipów stosowanych w rozwiązaniach AI.

"Podczas mojej niedawnej wizyty w Waszyngtonie apelowałem do wysokich rangą urzędników Białego Domu i przywódców Kongresu o odwrócenie zasad ws. dyfuzji sztucznej inteligencji podjętych przez prezydenta Joe Bidena" - podkreślał Nawrocki we wpisie na X.

Odbieram to jako mój sukces - stwierdził natomiast szef IPN w rozmowie na kanale YouTube ze Sławomirem Mentzenem, sugerując tym samym, że miał realny wpływ na politykę technologiczną i handlową Stanów Zjednoczonych. Jego zdolności i kontakty mogą więc być równie przydatne przy przekonywaniu Trumpa do wycofania decyzji o ocleniu europejskiego eksportu do USA.

Nikt nie zamierza odbierać zasług Nawrockiego w kontekście amerykańskich chipów, ale korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski podkreślał już, że sprawa anulowania decyzji Bidena wydaje się być nieco bardziej złożona.

"O zmianę decyzji zabiegały rządy ponad 100 państw, w tym Polski. To była wielka ofensywa dyplomatyczna. (...) O możliwym zniesieniu restrykcji mówiło się jeszcze przed pana (Karola Nawrockiego) wizytą w Białym Domu. (...) Ministerstwo handlu USA ogłosiło, że wycofuje restrykcje na eksport zaawansowanych chipów stosowanych w systemach AI do większości państw świata. Decyzję podjęto na dwa dni przed planowanym wejściem w życie nowych zasad ograniczających eksport półprzewodników do ponad 100 krajów świata" - pisał nasz dziennikarz.