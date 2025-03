Sensacyjne rozstrzygnięcie w najnowszym sondażu prezydenckim Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Gdyby I tura wyborów prezydenckich odbywała się teraz, zwyciężyłby w niej Rafał Trzaskowski. Do II tury nie wszedłby jednak Karol Nawrocki, którego wyprzedziłby Sławomir Mentzen.

Wybory w Polsce / Adam Burakowski / East News

"Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, a lista kandydatów wyglądałaby następująco, to na kogo oddałbyś głos?" - na takie pytanie odpowiadali uczestnicy sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Badanie przeprowadzono w dniach 7-9 marca (piątek - niedziela) na próbie 1015 dorosłych Polaków.

Liderem wyścigu pozostaje Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Chęć zagłosowania na niego w I turze wyraziło 37 proc. ankietowanych. Tutaj zaskoczenia nie ma - Trzaskowski był liderem wszystkich dotychczasowych sondaży prezydenckich.

Sensacyjnie wygląda za to kolejność na pozostałych stopniach podium. Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, uzyskał w tym badaniu 22 proc. poparcia, a Karol Nawrocki - kandydat niezależny, popierany przez PiS - 21 proc.

To oznacza, że kandydat obozu PiS nie wszedłby do II tury wyborów. Przy takim rozstrzygnięciu o prezydenturę w II turze rywalizowaliby Trzaskowski z Mentzenem.

Jeżeli taki wynik by się utrzymał, to byłaby wręcz katastrofa dla Prawa i Sprawiedliwości - komentował dla "SE" politolog Bartłomiej Biskup.

Sceptycznie do mijanki podeszła, cytowana przez "SE", prof. Anna Materska-Sosnowska. Częściowo może to być efektem fali komentarzy przewidujących taki obrót sprawy. Dużo się o tym mówiło (...). Nie ulega jednak wątpliwości, że kandydat Konfederacji ma dzisiaj lepszy wynik niż jego partia, ale w wyborach nie musi to wyglądać aż tak dobrze - powiedziała politolog.

Pozostali kandydaci w sondażu prezydenckim Instytutu Badań Pollster uzyskali następujące wyniki:

Szymon Hołownia - 8 proc.

Magdalena Biejat - 3 proc.

Grzegorz Braun - 3 proc.

Adrian Zandberg - 2 proc.

Krzysztof Stanowski -2 proc.

Inny kandydat - 2 proc.

"Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc." - zastrzega sondażownia.

W ostatnim sondażu prezydenckim firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM , przeprowadzonym w dniach 10-13 lutego, największe poparcie w I turze uzyskał Rafał Trzaskowski - 30,9 proc. głosów. Drugi był Karol Nawrocki z wynikiem 21,7 proc, a trzeci Sławomir Mentzen - 16,8 proc. Trzeba jednak zaznaczyć, ze kandydat Konfederacji zanotował w badaniu Opinia24 największy wzrost poparcia - o 6,1 punktu procentowego od grudnia 2024 r.