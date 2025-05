Państwowa Komisja Wyborcza podała dane o frekwencji w I turze wyborów prezydenckich. Według danych PKW, frekwencja w wyborach do godziny 17 wyniosła 50,69 proc. i była wyższa niż w I turze wyborów pięć lat temu.

Głosowanie w lokalu wyborczym w Głuchowie k. Rawy Mazowieckiej / Łukasz Szeląg / PAP

Frekwencja w I turze wyborów prezydenckich do godziny 17 wyniosła 50,69 proc..

Frekwencja jest wyższa niż w I turze wyborów pięć lat temu (47,89 proc. w 2020 roku).

Głosowanie trwa do godziny 21.00, uprawnionych jest blisko 29 mln wyborców.

Najwyższa frekwencja do godziny 17 w woj. mazowieckim - 54,97 proc., najniższa w woj. opolskim - 43,22 proc.

W miastach wojewódzkich najwyższą frekwencję zanotowano w Warszawie - 58,85 proc.

Głosowanie w I turze wyborów trwa do godziny 21.00. Uprawnionych jest blisko 29 mln wyborców. Głos można oddać w ponad 32 tys. lokali wyborczych w kraju, jest też 511 obwodów głosowania za granicą.

Na konferencji prasowej po godzinie 18.30 Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że frekwencja w wyborach do godziny 17 wyniosła 50,69 proc.

Na ogólną liczbę 28 416 564 osób uprawnionych do głosowania do godziny 17 wydano karty do głosowania 14 405 533 osobom.

PKW podała, że frekwencja do godziny 17 jest wyższa niż w I turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Obecnie jest to 50,69 proc., a przed pięciu laty było to 47,89 proc. W roku 2015 wyniosła ona 34 proc.

Gdzie najwyższa frekwencja?

Do godz. 17 najwyższa frekwencja była w woj. mazowieckim - 54,97 proc., najniższa natomiast w woj. opolskim - 43,22 proc.

W czołówce województw z najwyższą frekwencją są też: małopolskie - 52,89 proc. oraz pomorskie - 52,40 proc.

Wśród województw z najniższą frekwencją są też: lubuskie - 46,84 proc. oraz warmińsko-mazurskie - 47,86 proc.

W największych miastach najwyższą frekwencję do godziny 17 zanotowano w Warszawie - 58,85 proc.

We wszystkich miastach wojewódzkich frekwencja przekroczyła 50 proc., a najwyższą miała stolica (58,85 proc.), następnie Poznań z 56,22 proc. i Kraków (55,41 proc.).

Najniższą frekwencję wśród miast wojewódzkich miał Gorzów Wielkopolski - 50,04 proc., Opole - 51,68 proc. oraz Kielce - 52,2 proc.

Jak poinformował szef PKW, w stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej (powiat nowodworski, województwo pomorskie), gdzie frekwencja wyniosła 73,81 proc., a najmniej wyborców w stosunku do liczby uprawnionych zagłosowało w gminie Zębowice (powiat oleski, województwo opolskie), w tym przypadku frekwencja wyniosła 30,45 proc.

Frekwencja do godziny 12

Jak informowała wcześniej Państwowa Komisja Wyborcza, do godziny 12 frekwencja wyniosła 20,28 proc.

Do godz. 12 najwyższą frekwencję odnotowano w województwie małopolskim (23,5 proc), podlaskim (22,57 proc.) oraz podkarpackim (22,3 proc.).

Podczas wyborów prezydenckich w 2020 r. frekwencja w I turze - według danych do godz. 17 - wyniosła 47,89 proc., a w sumie udział w tamtym głosowaniu wzięło 64,51 proc. uprawnionych.