Karol Nawrocki kontratakuje. Tym razem nie Rafała Trzaskowskiego i nie na wiecu politycznym. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta zamieścił w nocy złośliwy komentarz na platformie X.

Karol Nawrocki / Piotr Hukalo/East News / East News

Wszystko zaczęło się od wpisu byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Gen. Piotr Pytel skomentował zamieszczone przez Nawrockiego nagranie z siłowni. Widać na nim, jak kandydat na prezydenta ćwiczy, m.in. podnosząc ciężary.

"Moja analiza kwalifikacji kandydata na prezydenta RP, Karola Nawrockiego. Ma 42 lata, wyciska leżąc 1x 100 kg, na biceps 45kg 1, 2 razy. Mam 58 lat, wykonuję tymi ciężarami 4-6 x więcej powtórzeń i zaświadczam Państwu, że rozumu mi od tego nie przybywa :)" - napisał gen. Pytel.

Karol Nawrocki postanowił odnieść się do tego wpisu. "Od treningu rozumu nie ubywa, od ruskiej wódy - tak. Pan w wywiadzie pracował? To film jest, ja Pana żyletki (100 kg) wyciskam naście razy ;) Więc do szeregu генерал Pytel" - skomentował Nawrocki.