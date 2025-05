Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią jego rzeczniczki, Karol Nawrocki nie stawił się na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości. Posłowie chcieli, by szef Instytutu Pamięci Narodowej udzielił im wyjaśnień ws. kawalerki w Gdańsku, którą kupił od starszego mężczyzny. Komisja zdecydowała, że poinformuje o nieobecności Nawrockiego Kolegium IPN.

Karol Nawrocki - prezes Instytutu Pamięci Narodowej i popierany przez PiS kandydat na prezydenta / Darek Delmanowicz / PAP

Szef Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat na prezydenta Karol Nawrocki nie stawił się na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości.

Posłowie chcieli usłyszeć od Nawrockiego wyjaśnienia ws. zakupu kawalerki od starszego mężczyzny.

O co chodzi w zamieszaniu wokół kawalerki Karola Nawrockiego? Najważniejsze informacje przypominamy na końcu tekstu.

Dlaczego Nawrocki nie chciał spotkać się z sejmową komisją?

Dlaczego Karol Nawrocki nie stawił się na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości? Jego rzeczniczka Emilia Wierzbicki tłumaczyła wczoraj, że to gremium nie ma podstaw prawnych, by zajmować się oświadczeniami majątkowymi szefa Instytutu Pamięci Narodowej.

Wezwanie Karola Nawrockiego przed sejmową komisję jest kolejnym etapem wciągania instytucji państwowych w kampanię wyborczą - oceniła.

We wtorek marszałek Sejmu (i rywal Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich) Szymon Hołownia poinformował, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej otrzymał "zaproszenie do złożenia wyjaśnień w sejmowej komisji sprawiedliwości na 9 maja". Opublikował też treść pisma skierowanego do kandydata na prezydenta popieranego przez PiS.