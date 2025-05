"Jeżeli ukradnę samochód, a potem go oddam potrzebującym, to czy przestanę odpowiadać za to, że ukradłem samochód? Oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji, ale pan kandydat Nawrocki powinien przede wszystkim wyjaśnić nieprawidłowości, które tam widać w dokumentach, a przede wszystkim powinien powiedzieć, jaka jest prawda" - mówił wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Trzeciej Drogi, który był gościem Kacpra Wróblewskiego w sejmowym studiu Radia RMF24.

Karol Nawrocki oświadczył, że kawalerkę w Gdańsku przekaże na cele charytatywne.

Emilia Wierzbicki, rzeczniczka Karola Nawrockiego przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że Karol Nawrocki nie stawi się jutro przed sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie.

Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia ws. mieszkania Nawrockiego.

Nieścisłości w przekazie

Michał Gramatyka zapytany o sprawę mieszkań Karola Nawrockiego, zwrócił uwagę na niespójności w przekazach kandydata i jego sztabu. Co innego mówi Nawrocki w jeden dzień, co innego mówi w drugi dzień. Nawet w ramach tego samego wywiadu zdarza mu się mówić dwie rzeczy, wzajemnie się wykluczające - oznajmił wiceminister.

Zdaniem posła Polski 2050 przekazanie mieszkania na cele charytatywne przez Karola Nawrockiego "nie załatwia sprawy". Jeżeli ukradnę samochód, a potem go oddam potrzebującym, to czy przestanę odpowiadać za to, że ukradłem samochód? Oczywiście z zachowaniem odpowiednich proporcji, ale pan kandydat Nawrocki powinien przede wszystkim wyjaśnić nieprawidłowości, które tam widać w dokumentach, a przede wszystkim powinien powiedzieć, jaka jest prawda - mówił wiceminister cyfryzacji, który był gościem Kacpra Wróblewskiego w sejmowym studiu Radia RMF24.

Gość Radia RMF24 ocenił też wpływ tej sprawy na dalszą kampanię. Na pewno sprawa skomplikuje mocno sytuację Karola Nawrockiego, tym bardziej że miał w tej kampanii naprawdę dobre momenty - wypad do Waszyngtonu, zdjęcie z Trumpem... To było coś - ocenił Gramatyka. Potem sam wpakował się na minę - podsumował.

Zaangażowanie PSL w kampanię Szymona Hołowni

Zapytany przez Kacpra Wróblewskiego o wsparcie finansowe PSL dla kampanii prezydenckiej marszałka Sejmu, Gramatyka odpowiedział: Myślę, że to się wydarzyło. Były deklaracje Kosiniaka-Kamysza, naszych kolegów z PSL-u. PSL bardzo mocno angażuje się w kampanię Hołowni, pomagali zbierać podpisy, pomagają dzisiaj w rozklejaniu materiałów wyborczych - zapewniał wiceminister.

Niepewna przyszłość Trzeciej Drogi?

Trzecia droga to był alians wyborczy, który planowaliśmy na cztery procesy: parlamentarne, które wyszły bardzo dobrze; samorządowe - też świetnie wyszły; euro - tutaj mieliśmy pewien problem (wybory do Parlamentu Europejskiego - przyp. red.). Teraz kandydatem całej Trzeciej Drogi jest Szymon Hołownia. Potem wybory dopiero za dwa lata, będzie jeszcze czas na budowanie sojuszy wyborczych - podsumował Gramatyka. Dzisiaj promujemy markę Polski 2050 Szymona Hołowni (...). Myślę, że pod tą marką musimy działać - dodał.

Zmiany w mObywatelu

Wiceminister cyfryzacji odniósł się również do zapowiedzi Donalda Tuska w sprawie zmian w aplikacji mObywatel. Na przykład taka usługa jak "stłuczka" - zamiast wymieniać się papierami, wypełniamy te same formularze w mObywatelu. One są wysyłane bezpośrednio do uczestników tej kolizji, ale też do naszych ubezpieczycieli - opisał Gramatyka.

Zapowiedział też zmiany dotyczące legitymacji szkolnej w aplikacji. Dzisiaj to jest możliwe, ale nie powszechne. To zależy od szkół, czy one legitymacje w mObywatelu wprowadzą czy nie, a będzie to usługa powszechna - zapewniał wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka w rozmowie z Kacprem Wróblewskim na antenie Radia RMF24.

