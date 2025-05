Karol Nawrocki chce, by w przypadku wygranej w wyborach prezydenckich jego głównym doradcą został Jacek Saryusz-Wolski. Wskazał, że asystentem b. europosła był kiedyś Rafał Trzaskowski, który teraz oceniany jest przez niego jako polityk "nieudolny".

Karol Nawrocki / Paweł Supernak / PAP

Podczas debaty prezydenckiej w jednym z pytań do Rafała Trzaskowskiego Karol Nawrocki zauważył, że ten kiedyś był asystentem Jacka Saryusz-Wolskiego - pierwszego pełnomocnika rządu do spraw integracji europejskiej i pomocy zagranicznej, a potem wieloletniego europosła.

Przywołał przy tym słowa byłego europosła, który ocenił, że prezydent Warszawy jest "człowiekiem Donalda Tuska" i "jest nieudolny, o czym świadczy jego prezydentura w stolicy".

Ja nie będę komentował słów Jacka Saryusz-Wolskiego, dlatego że pracowałem z nim od wielu, wielu lat i mogę mówić tylko i wyłącznie dobrze, dlatego że uczył nas, jak bronić interesu Polski i od niego się sporo nauczyliśmy. Ja sobie to bardzo cenię - odparł kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Kto zaprezentował się lepiej w debacie prezydenckiej? Rafał Trzaskowski 54% Karol Nawrocki 46%

głosów: 2991

Już przy kolejnym pytaniu Nawrocki zapowiedział, że chciałby, żeby Jacek Saryusz-Wolski był jego głównym doradcą, jeśli zostanie prezydentem.

Mamy też piękną puentę tej pana służby Polsce, bo Jacek Saryusz-Wolski mówi o niej tak: "razem z PO zszedł z kursu polskiego, donosy na Polskę czy nawoływanie do nałożenia sankcji na Polskę to tylko niektóre z jego aktywności" - stwierdził popierany przez PiS kandydat, zwracając się do kandydata KO.