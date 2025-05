"Rzeczywistość" - obraz Jacka Malczewskiego wraca na rynek aukcyjny. Historia dzieła obfitowała w niespodzianki, a jedną z nich było "aresztowanie" go przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2022 r. Powodem były podejrzenia o nielegalny wywóz dzieła z kraju. "Obraz trafił do nas trzy i pół roku temu. Był zaginiony przez całe lata. (…) Odkryliśmy go u takiej niemieckiej rodziny, która miała swoje korzenie jeszcze w Polsce" - opowiadał w internetowym Radiu RMF24 Juliusz Windorbski, prezes domu aukcyjnego Desa Unicum, które prawie trzy lata temu wystawiło "Rzeczywistość" do sprzedaży.

Obraz "Rzeczywistosc" Jacka Malczewskiego na wystawie w Desa Unicum w 2022 r. / Wojciech Olkuśnik / East News Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Rzeczywistość" Malczewskiego wraca na aukcję. "Każdy kolekcjoner chciałby mieć ten obraz" Byliśmy przekonani naszej racji, ale niestety nie udało nam się przekonać (władz - red.) - mówił w rozmowie z Jakubem Śliwińskim prezes Windorbski, tłumacząc bieg wydarzeń z 2022 r., gdy słynny - i przez specjalistów uważany za jeden z najważniejszych w dorobku obraz Jacka Malczewskiego - został zatrzymany przez prokuraturę na wniosek Ministerstwa Kultury. Zobacz również: Koniec batalii o obraz Malczewskiego. "Rzeczywistość" wraca do domu aukcyjnego Gość Radia RMF24 wskazał, że proweniencja działa została dokładnie zbadana i nie mogło być mowy o nieprawidłowościach podejrzewanych przez polskie władze. Obraz został nam zablokowany do sprzedaży. W efekcie zdecydowaliśmy się, żeby wystawić go na aukcji, ale w systemie warunkowym. (...) To jest taki mechanizm sprzedaży aukcyjnej, kiedy nabywca może go wylicytować, ale faktycznie może go nabyć w momencie, kiedy obraz zostanie uwolniony z tzw. tymczasowego aresztu - tłumaczył ekspert. W czasie aukcji w 2022 r. obraz zlicytowano za "rekordową jak na polski rynek sztuki kwotę 17 mln zł". Muzeum Narodowe w Warszawie mogło pozyskać obraz na zasadzie pierwokupu, ale do transakcji nie doszło ze względu na brak pieniędzy. Teraz obraz wraca na aukcję. Juliusz Windorbski, opowiadając o płótnie, powiedział m.in., że Jacek Malczewski namalował nań aż trzy swoje autoportrety. Obraz będzie można oglądać na ok. 2 tygodnie przed aukcją na specjalnej wystawie aukcyjnej u nas w domu aukcyjnym - powiedział prezes Desa Unicum. Uważam, że to jest tej klasy obraz, że (...) ten, kto będzie tym szczęśliwym nabywcą, powinien go w wieloletni depozyt do któregoś z najważniejszych polskich muzeów przekazać, żeby rzeczywiście mógł być w przestrzeni publicznej oglądany - podsumował gość Radia RMF24. Zobacz również: Ile nowa władza odzyskała skradzionych dzieł sztuki? Mamy nowe dane

