"Młodzi ludzie, do których mówimy, głosowali na mnie, żeby w Polsce coś się w końcu zmieniło. Niech pan mi powie, co się w Polsce zmieni, jak pan wygra? Chodzi mi o politykę wewnętrzną" – takie pytanie w trakcie rozmowy na swoim kanale zadał Rafałowi Trzaskowskiemu Sławomir Mentzen. Polityk Platformy Obywatelskiej odpowiedział, wskazując na swoje plany dot. wymiaru sprawiedliwości czy wykluczenia komunikacyjnego.

Mentzen pyta Trzaskowskiego: Co się w Polsce zmieni, jak pan wygra? (Zdjęcie ilustracyjne) / Beata Zawrzel/Anadolu/ABACAPRESS.COM / East News

Na jakie ustawy mogą liczyć Polacy, które wreszcie podpisze Trzaskowski, a których nie podpisał do tej pory Andrzej Duda? - pytał Sławomir Mentzen.

Koniec z tym dualizmem, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, żeby nawet pan nie wiedział, czy dane orzeczenie jest wydane zgodnie z prawem i konstytucją. Warto by było zająć się zmianą tego systemu - odpowiedział Trzaskowski.

Uważam, że prezydent nie jest tylko i wyłącznie od podpisywania lub wetowania ustaw, tylko również od inicjowania bardzo wielu obszarów. Jeżeli np. będę miał fundusz interwencji prezydenckiej, (...) to zaczniemy rozwiązywać problemy polskich samorządów. Jestem w stanie wychodzić z inicjatywami, które np. będą dotyczyć wykluczenia komunikacyjnego - dodał kandydat KO na prezydenta.

Prezydent stolicy jako pewniki wymienił: 5 proc. PKB na pewno na obronność, walkę z nierównościami, a także konkretne ustawy dot. wykluczenia komunikacyjnego i zarządzania gruntami skarbu państwa przez samorządy.

Polityk Konfederacji wskazywał, że Andrzej Duda podpisał obecnie rządzącym 170 ustaw, a zablokował 6. Podpisał wam prawie wszystko - powiedział Mentzen.

Jedną rzeczą to jest to, co zostanie odblokowane, a drugą rzeczą to, co prezydent weźmie w swoje ręce - odpowiedział Trzaskowski.

Duda nie wykazuje się żadna inicjatywą - stwierdził.

Gospodarz programu drążył temat, pytając, dlaczego Platforma Obywatelska w czasie prezydentury Andrzeja Dudy nie wychodziła z inicjatywami proponowanymi przez Trzaskowskiego. Czy prezydent stolicy nie mógł o nie prosić jako członek partii?

Mógłbym, ale jako prezydent Rzeczypospolitej będę dużo bardziej skuteczny - mówił Rafał Trzaskowski.

"Prezydent może być od tego, żeby pogonić rząd do pracy"

Sławomir Mentzen zapytał swojego gościa, czy możemy się zgodzić, że obecny rząd trochę wolno działa i mógłby robić więcej?

Mógłby i będzie poganiany przez prezydenta - powiedział Rafał Trzaskowski.

Jak Trzaskowski chciałby współpracować np. z Lewicą jako prezydent?

Jeżeli Lewica dzisiaj mówi, że chce współpracować, jeżeli chodzi o kwestie mieszkalnictwa, to ja im odpowiem: zróbmy to razem. Ja zgłoszę tego typu ustawę, która będzie mówiła o tym, żeby samorządy miały więcej pieniędzy na budowę mieszkań komunalnych (...), a w zamian za to być może uzgodnię z Lewicą, żeby poparła jakiś inny postulat albo żeby szybciej procedowała w rządzie to, na czym mi zależy. Na tym polega rola prezydenta - wskazał polityk KO.