"Z satysfakcją stwierdzam, że był jeden uczestnik, który pokazał, że te czasy naprawdę rozumie i że jest w stanie podjąć trudne brzemię, jakim jest przewodzenie Polsce i Polakom - i to jest Karol Nawrocki" - napisał były premier.

Jarosław Kaczyński zauważył, że na debacie oglądaliśmy zamieszanie i dziwne twierdzenia.

"Szczególnie uderzały niezwykle wręcz bezczelne kłamstwa, ze szczególnym wyróżnieniem obrony granicy. Najbardziej intensywny atak na nią miał miejsce za naszych czasów. To my stworzyliśmy podstawy do tego, żeby go odeprzeć, oni to wówczas wściekle atakowali" - napisał lider Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec raz jeszcze pochwalił Karola Nawrockiego, nazywając go bezapelacyjnym zwycięzcą poniedziałkowego starcia.

Debata prezydencka "Super Expressu" rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 18. To nie dziennikarze, a sami kandydaci przepytywali się nawzajem. Antybohaterem debaty był europoseł Grzegorz Braun. Magdalena Biejat z Lewicy zapowiedziała, że zawiadomi prokuraturę w związku z jego wypowiedziami.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Jeśli potrzebna będzie druga tura, do urn pójdziemy także 1 czerwca.