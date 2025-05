Kto przejmie rządy w Warszawie, jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem kraju? Kto będzie rządził IPN-em, jeśli to Karol Nawrocki wygra wybory? Wyjaśniamy, co mówią o takiej sytuacji przepisy prawa.

Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski na telebinie podczas debaty telewizyjnej / Marcin Obara / PAP

W drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca zmierzą się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. Obowiązki wygranego przejmie jego zastępca.

Na początku sierpnia kończy się kadencja prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wtedy też zostanie zaprzysiężony nowy prezydent. Obaj kandydaci, którzy wezmą udział w II turze wyborów, pełnią obowiązki publiczne.

Kto przejmie Warszawę?

Jeśli wybory prezydenckie wygra Rafał Trzaskowski, będzie pełnił obowiązki włodarza miasta do czasu zaprzysiężenia go na najwyższy urząd państwowy.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym wygaśnięcie mandatu prezydenta miasta następuje wskutek objęcia urzędu prezydenta RP.

Do czasu wyboru nowego prezydenta stolicy jego obowiązki będzie pełnił pierwszy zastępca, czyli Renata Kaznowska - wynika to z ustawy o samorządzie gminnym.

Kodeks wyborczy określa, że przedterminowe wybory na urząd prezydenta Warszawy powinny się odbyć w ciągu 90 dni od dnia złożenia przez nowo wybranego prezydenta RP przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Wybory zarządza prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Wybory prezydenckie 2025: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki w drugiej turze / RMF FM

Kto będzie rządził IPN-em?

Gdyby wybory wygrał Karol Nawrocki, to - jak przekazał rzecznik IPN dr Rafał Leśkiewicz - "w razie nieobecności prezesa IPN pracami Instytutu kieruje wyznaczony zastępca posiadający stosowne upoważnienia do wykonywania obowiązków". Jest nim dr hab. Karol Polejowski, który będzie pełnił tę funkcję do czasu wyboru nowego prezesa IPN.

Następnie przewodniczący Kolegium IPN ogłasza konkurs na stanowisko szefa IPN. Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na sprawdzeniu, czy wymogi konkursu spełniają dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydatów. Drugi to publiczne wysłuchanie kandydatów przez Kolegium IPN.

Kolegium podejmuje uchwałę w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Ostateczny głos ma Sejm, bo to on na wniosek Kolegium IPN, za zgodą Senatu, powołuje i odwołuje prezesa IPN.

Ustawa o IPN określa, że kadencja prezesa wygasa w czterech przypadkach: śmierci, rezygnacji, odwołania lub skazania prawomocnym wyrokiem.

Urlop na czas kampanii wyborczej

Prezydent Warszawy i kandydat KO w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski oświadczył, że zawsze, gdy prowadzi kampanię wyborczą i nie ma go w warszawskim ratuszu, bierze urlop.

Urlop na czas kampanii wyborczej wziął też popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki.

W I turze wyborów prezydenckich Trzaskowski zdobył 31,36 proc., a popierany przez PiS Karol Nawrocki - 29,54 proc.

Druga tura wyborów odbędzie się 1 czerwca.