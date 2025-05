Który z kandydatów na prezydenta poradzi sobie na arenie międzynarodowej? Sytuacja światowa jest wyjątkowo napięta i głowa państwa powinna móc lawirować między dążeniami Unii Europejskiej i sojusznikami z USA. NATO, UE, Trójmorze, Ukraina i Rosja czająca się na wschodzie. Kto będzie lepiej reprezentował Polskę w relacjach międzynarodowych? Zapytaliśmy o to w sondażu Opinia24 dla RMF FM.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki / Paweł Supernak / PAP

W najnowszym sondażu dla RMF FM zapytaliśmy o to, który z kandydatów na prezydenta będzie lepiej reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej.

Zarówno Karol Nawrocki, jak i Rafał Trzaskowski dysponują różnym doświadczeniem międzynarodowym.

Rafał Trzaskowski został nieznacznie lepiej oceniony przez respondentów.

Kluczowe w kontekście wyborów mogą okazać się wyborcy Sławomira Mentzena. Zobacz, co oni sądzą na temat zdolności dyplomatycznych obu kandydatów.

1 czerwca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich. Polacy wybiorą między Rafałem Trzaskowskim z KO i popieranym przez PiS Karolem Nawrockim. Stawką jest nie tylko kształt polskiej sceny politycznej w najbliższych latach, ale także pozycja kraju na arenie międzynarodowej. Obaj kandydaci dysponują różnym doświadczeniem.

Rafał Trzaskowski ogrywał się na scenie europejskiej, będąc posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmował się m.in. polityką zagraniczną. W rządzie Ewy Kopacz był sekretarzem stanu w MSZ ds. Unii Europejskiej. W ramach pracy samorządowej, jako prezydent Warszawy aktywnie uczestniczył w inicjatywach międzynarodowych, m.in. współtworzył Pakt Wolnych Miast, zrzeszający największe miasta Europy Środkowo-Wschodniej.

Trzaskowski biegle posługuje się kilkoma językami - w tym angielskim, francuskim, rosyjskim i włoskim.

Kariera Karola Nawrockiego była bardziej skoncentrowana na sprawach Polski, w związku z czym kandydat popierany przez PiS ma nieco mniejsze obycie na arenie międzynarodowej. To wrażenie Nawrocki stara się jednak ostatnio zmienić. W trakcie kampanii prezydenckiej szef IPN odwiedził Waszyngton, gdzie osobiście porozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem. Jak twierdził później, w mediacjach z amerykańskimi kongresmenami i samym Trumpem lobbował za zniesieniem ograniczeń na sprzedaż Polsce chipów stosowanych w systemach związanych ze sztuczną inteligencją. Trudno powiedzieć, na ile te zabiegi przełożyły się na zmianę decyzji w USA, ale faktem jest, że niedługo później administracja Białego Domu ogłosiła korzystną dla Warszawy decyzję.

Oprócz tego Nawrocki jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej był inicjatorem i organizatorem wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, m.in. obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w których uczestniczyli przedstawiciele wielu państw oraz organizacji międzynarodowych. Współpracował również z zagranicznymi instytucjami pamięci historycznej, muzeami i organizacjami pozarządowymi, prowadząc projekty edukacyjne.

Jak zatem Polacy oceniają kompetencje dyplomatyczne obu kandydatów?

Kto lepiej zadba o interesy Polski na arenie międzynarodowej?

Respondentom zadaliśmy proste pytanie. Niezależnie od sympatii i antypatii politycznych, wypada odpowiedzieć, czy Karol Nawrocki, czy Rafał Trzaskowski będzie lepszym reprezentantem Polski na arenie międzynarodowej?

W badaniu nieznaczną przewagę uzyskał kandydat KO. Trzaskowskiego wskazuje 42 proc. badanych, przy 38 proc. ankietowanych, którzy woleliby widzieć w rej roli Nawrockiego. Co ciekawe co piąty Polak nie ma zdania na ten temat. To może oznaczać albo, że część Polaków nie uznaje tej kwestii za specjalnie istotną, albo że żaden z kandydatów dla 1/5 wyborców nie sprawia wrażenia specjalnie przekonującego mediatora w rozmowach z liderami innych krajów.

/ Opinia24 dla RMF FM

Oceny predyspozycji dyplomatycznych Trzaskowskiego i Nawrockiego korelują z generalnymi preferencjami wyborczymi określanymi pod względem wieku, płci, wykształcenia itd. Kobiety w większości chcą głosować na Rafała Trzaskowskiego i uważają, że będzie lepszym reprezentantem na arenie międzynarodowej (46. proc. na Trzaskowskiego i 35 proc. na Nawrockiego). Mężczyźni sądzą, że lepszym prezydentem Polski za granicami kraju będzie Nawrocki (41 proc. do 38 proc.).

Analogicznie sprawy mają się, jeśli chodzi o wiek respondentów. W najmłodszej grupie wiekowej (18-29) Nawrocki ma lepsze notowania. Trzaskowski zyskuje w oczach starszych wyborców z grup 30-60+.

/ Opinia24 dla RMF FM

W kontekście II tury wyborów prezydenckich kluczowe mogą okazać się głosy sympatyków Sławomira Mentzena . W kontekście reprezentowania kraju na arenie międzynarodowej ta część elektoratu wskazuje zdecydowanie Karola Nawrockiego jako kandydata lepszego. Tu jednak różnica między zadeklarowanym głosem w II turze, a oceną kwestii polityki zagranicznej jest jednak nieco bardziej znacząca.

O ile bowiem aż 83 proc. wyborców Mentzena deklaruje, że odda swój głos na Nawrockiego, o tyle "tylko" 61 proc. z nich uważa, że popierany przez PiS kandydat będzie lepszym reprezentantem Polski na świecie. Trzaskowski, którego poprze w II turze ledwie nieco ponad co dziesiąty sympatyk Mentzena, zyskuje w kontekście polityki międzynarodowej uznanie niespełna 1/5 przedstawicieli tej grupy.

/ Opinia24 dla RMF FM

Sondaż Opinia24 dla RMF FM został przeprowadzony w dniach 25-27 maja na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej N=1000. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI.

Opinia24

Opinia24 to wiodąca firma badawcza specjalizująca się w realizacji badań rynkowych i społecznych. Badanie firmy Opinia24 zostało uznane za najtrafniejszy sondaż przedwyborczy w 2023 roku w porównaniu z oficjalnymi wynikami wyborów podanych przez PKW. Za to osiągnięcie Opinia24 uzyskała pierwszą nagrodę w Konkursie o Puchar Pytii zorganizowanym przez Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

Opinia24 należy do Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku i Opinii Publicznej ESOMAR oraz posiada certyfikat PKJPA wydawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR, co gwarantuje przestrzeganie najwyższych standardów branżowych.