Jarosław Kaczyński nie ukrywa zadowolenia wynikami pierwszej tury wyborów prezydenckich. "Jestem bardzo zadowolony, bo jest lepiej niż było w planie" - skomentował szef PiS. W drugiej turze zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w sztabie wyborczym Karola Nawrockiego / Adam Warżawa / PAP

Według wyników sondażu exit poll popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał 29,1 proc. głosów. 30,8 proc. uzyskał kandydat KO Rafał Trzaskowski.

Prezes PiS, pytany przez dziennikarzy jak ocenia wynik Nawrockiego, odparł: "Jestem bardzo zadowolony, bo jest lepiej niż było w planie".

Ledwie 40 proc. na kandydatów rządowych, a nawet jeżeli dodać do tego (kandydata partii Razem) Adriana Zandberga, to i tak będzie wyraźna mniejszość. Pan marszałek powiedział, że to jest żółta kartka dla koalicji; to jest czerwona kartka - mówił Kaczyński, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi Szymona Hołowni.

Szef PiS pytany, czy będzie osobiście apelował do kandydata Konfederacji o poparcie Nawrockiego w drugiej turze, powiedział: "Sądzę, że przyjdzie taki moment, żeby rozmawiać, ale to zależy od obydwu stron".

