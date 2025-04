Rolą członków komisji wyborczych jest zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu wyborczego. Członkowie obwodowych i okręgowych komisji dostają za swoją pracę w dniu wyborów wynagrodzenie. Kandydaci na członków komisji wyborczych muszą zostać zgłoszeni do 18 kwietnia.

Wybory / Shutterstock

Czym zajmują się członkowie komisji wyborczych?

Członkowie komisji wyborczych są odpowiedzialni za przeprowadzenie głosowania w danym obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, a także przekazanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Istnieje kilka sposobów, aby zgłosić swoją kandydaturę. Możesz to zrobić, kontaktując się z komitetem wyborczym, samodzielnie zgłaszając się do urzędnika wyborczego w urzędzie gminy lub bezpośrednio do komisarza wyborczego. W sytuacji, gdy potrzebne jest uzupełnienie składu komisji, twoja kandydatura może zostać wykorzystana.

Zgłoszenia kandydatów przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy, gdzie komisja ma swoją siedzibę. Ważne jest, aby pamiętać, że samo zgłoszenie nie zapewnia automatycznego powołania do składu komisji.

Termin zgłoszeń na członków komisji wyborczych

Termin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych został ustalony przez Państwową Komisję Wyborczą na piątek, 18 kwietnia.

Ile zarobią członkowie komisji wyborczych

Diety dla członków komisji wyborczych są ustalane w formie zryczałtowanej i zależą od pełnionej funkcji w komisji.

Według zapisów uchwały Państwowej Komisji Wyborczej KW z 2 sierpnia 2023 roku członkom komisji obwodowej będą przysługiwać diety w następującej wysokości:

Przewodniczący komisji: 700 zł

Zastępca przewodniczącego komisji: 600 zł dla zastępcy

Członek komisji: 500 zł

Dieta członka obwodowej i rejonowej komisji wyborczej wynosi natomiast 1000 zł.

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

jest obywatelem polskim;

najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kto nie może zostać członkiem komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji nie może być: