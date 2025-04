Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura zaplanowana jest dwa tygodnie później - 1 czerwca. Poniżej przedstawiamy najważniejsze daty z kalendarium wyborczego.

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się 18 maja 2025 roku - datę tę ogłosił marszałek Sejmu 8 stycznia. To ostatnia z możliwych opcji, które były do wyboru zgodnie z konstytucją. Ta mówi bowiem, że wybory prezydenta muszą odbyć się nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed zakończeniem kadencji obecnego prezydenta. Dodatkowy warunek: wybory muszą zostać przeprowadzone w dzień wolny od pracy.

Rozpoczęcie kampanii wyborczej nastąpiło 15 stycznia wraz z oficjalnym wydaniem postanowienia o wyborach przez marszałka Szymona Hołownię. Tego samego dnia Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła swoje działania związane z przygotowaniem i organizacją głosowania.

Oto najważniejsze daty w kalendarium wyborczym.

Wybory prezydenckie 2925 - kalendarium wyborcze

Do 24 marca: zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do 31 marca: powołanie okręgowych komisji wyborczych.

Do 4 kwietnia, do godz. 16:00: zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komitety muszą złożyć 100 tys. podpisów.

Od 4 kwietnia - do 15 maja:

- składanie przez wyborców wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz o zmianę miejsca głosowania,

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania.

Do 14 kwietnia: utworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Do 18 kwietnia:

- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

Do 28 kwietnia:

- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- powołanie obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Od 3 maja 2025 r. do 16 maja 2025 r. do północy:

- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

Do 5 maja:

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

- zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Do 8 maja: podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

Do 9 maja: składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Do 13 maja:

- składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

- składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

Do 15 maja: poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

W dniu 16 maja 2025 r. o godz. 24:00: zakończenie kampanii wyborczej.

W dniu 18 maja 2025 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00 - głosowanie.

Druga tura wyborów prezydenckich

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie w I turze więcej niż 50 proc. głosów, odbędzie się II tura. Jest ona zaplanowana na 1 czerwca 2025 roku. Kampania wyborcza przed drugą turą zakończy się 30 maja o północy, rozpoczynając tym samym okres ciszy wyborczej.

Głosowanie w drugiej turze wyborów przeprowadzone zostanie w tych samych godzinach, co w pierwszej turze, tj. od 7:00 do 21:00. Zasady dotyczące głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika pozostaną niezmienione w stosunku do procedur zastosowanych w pierwszej turze.

Wybory prezydenckie 2025. Kto może głosować?

Każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, ma prawo oddać swój głos - o ile nie zostało mu to prawo odebrane na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Aby wziąć udział w głosowaniu, konieczne jest udanie się do wyznaczonego lokalu wyborczego z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport). To fundamentalne prawo każdego obywatela umożliwia aktywne uczestnictwo w życiu politycznym kraju i decydowanie o jego przyszłości.