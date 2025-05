Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca 2025 roku. Wyborcy mają możliwość oddania głosu korespondencyjnie, za granicą lub z wykorzystaniem zaświadczenia o prawie do głosowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące tych form głosowania.

II tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca / Shutterstock

Głosowanie korespondencyjne: dostępne dla osób z niepełnosprawnością, seniorów (60+) oraz objętych izolacją lub kwarantanną - wnioski należy złożyć do 22 maja, a w wyjątkowych przypadkach do 30 maja.

Głosowanie za granicą: można zagłosować po rejestracji w konsulacie (do 27 maja) lub na podstawie zaświadczenia z gminy.

Zaświadczenie o prawie do głosowania: pozwala zagłosować w dowolnym lokalu w Polsce lub za granicą - wniosek należy złożyć do 29 maja 2025 r.

Głosowanie korespondencyjne

Jest dostępne dla wyborców, którzy:

posiadają umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności

ukończą 60 lat najpóźniej w dniu wyborów

przebywają na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji

Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą poprosić w zgłoszeniu, aby ich pakiet wyborczy zawierał nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a. Wniosek o głosowanie korespondencyjne należy złożyć do 22 maja 2025 roku. W przypadku osób objętych kwarantanną lub izolacją po tym terminie wniosek można złożyć najpóźniej do 27 maja 2025 roku. W przypadku, gdy kwarantanna lub izolacja rozpoczęła się na mniej niż pięć dni przed wyborami, wniosek o głosowanie korespondencyjne należy złożyć najpóźniej na dwa dni przed głosowaniem, czyli do 30 maja 2025 r.

Wnioski są bezpłatne i można składać je przez internet (za pomocą profilu zaufanego), osobiście w siedzibie komisarza wyborczego lub wysłać pocztą.

Głosowanie za granicą

Wyborcy przebywający za granicą mają dwie możliwości oddania głosu:



Muszą zgłosić się do właściwego konsulatu do dnia 27 maja 2025 r. (lub online na stronie https://ewybory.msz.gov.pl/.) i złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców okręgu zagranicznego.

Mogą uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w dowolnym urzędzie gminy w Polsce lub w konsulacie. Można zrobić to elektronicznie. Termin na złożenie wniosku mija w czwartek 29 maja 2025 r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwala na oddanie głosu w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub za granicą. Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać w urzędach gmin do 29 maja 2025 roku. Osoby, które wystąpiły o zaświadczenie przed I turą, otrzymały dokumenty uprawniające do głosowania również w II turze.

Warto pamiętać o terminach i wymaganych dokumentach, aby skutecznie skorzystać z przysługującego prawa wyborczego. Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.