Nie odnotowano prób cyberataków - głosi oświadczenie Krajowego Biura Wyborczego (KBW), dotyczącego monitoringu I i II tury wyborów prezydenckich w Polsce. Na ocenę skuteczności działań aparatu państwa, związanych z ochroną przed dezinformacją przyjdzie jeszcze poczekać.

Wybory prezydenckie w Polsce zabezpieczone przed atakami hakerów / Shutterstock

I i II tura wyborów prezydenckich przebiegła bez zakłóceń i w warunkach pełnego bezpieczeństwa. Nie zanotowano prób cyberataków - poinformowało Polską Agencję Prasową KBW.

Nie odnotowało prób cyberataków na systemy związane z obsługą procesu ani incydentów związanych z ochroną danych.

Według KBW wybory zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami, bez zakłóceń i w warunkach pełnego bezpieczeństwa.

Biuro podaje, że systemy informatyczne są regularnie testowane pod kątem odporności na ataki typu DDoS. "Krajowe Biuro Wyborcze zabezpiecza wykorzystywane systemy zgodnie z najlepszymi praktykami oraz obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami" - podkreślono w komunikacie.

Czym są ataki DDoS?

Ataki DDoS, czyli Distributed Denial of Service, to jeden z najpoważniejszych problemów współczesnego internetu. Polegają na masowym wysyłaniu żądań do wybranej strony internetowej lub serwera, co prowadzi do ich przeciążenia i uniemożliwia dostęp zwykłym użytkownikom. Do przeprowadzenia ataku wykorzystywane są tysiące zainfekowanych komputerów, tzw. botnety, które działają na polecenie cyberprzestępców.

Celem ataków DDoS są najczęściej instytucje publiczne, banki oraz duże firmy. Skutkiem takich działań jest nie tylko czasowa niedostępność usług, ale także straty finansowe i wizerunkowe. Eksperci podkreślają, że liczba tego typu incydentów stale rośnie, a metody atakujących stają się coraz bardziej zaawansowane.

Nierówna walka z dezinformacją

Na pytanie o incydenty związane z dezinformacją, KBW zaznaczyło, że "obecnie nie dysponuje informacjami" na ten temat.

W poniedziałek oświadczenie ws. II wyborów wystosowało OBWE. Obserwatorzy stwierdzili w nim, że skuteczność działań Ministerstwa Cyfryzacji i podległej mu NASK ws. dezinformacji "była ograniczona" z powodu "niewystarczającej koordynacji instytucjonalnej, ograniczonego i opóźnionego informowania opinii publicznej o podjętych działaniach oraz niespójnych reakcji platform społecznościowych".

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się 18 maja, a druga - 1 czerwca.

W drugiej turze głosowania popierany przez PiS Karol Nawrocki uzyskał 10 mln 606 tys. 877 głosów (50,89 proc.), zaś kandydat KO Rafał Trzaskowski 10 mln 237 tys. 286 głosów (49,11 proc.).