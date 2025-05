12:37

Na marszu Trzaskowskiego występuje wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawiązywał do wojny w Ukrainie, podkreślał, jak ważna jest bezpieczna Polska. Potrzebujemy prezydenta, który połączy Polskę i Polaków w obronie ojczyzny - dodawał. Nawoływał też, by każdy przekonał trzy osoby do głosowania na Trzaskowskiego. Karol Nawrocki nie będzie nikim innym, jak narzędziem w ręku Jarosława Kaczyńskiego - mówił.

12:34

Karol Nawrocki wśród swoich zwolenników.

Karol Nawrocki na marszu swoich zwolenników / Paweł Supernak / PAP

12:32

Do głosowania na Rafała Trzaskowskiego namawiała Joanna Senyszyn. Koniec z podziałami, nie chcemy podzielonej Polski. Musimy się szanować, różnorodność jest zaletą, a nie wadą - mówiła. Chcemy żyć w pokoju i spokoju - podkreślała. Chcemy, żeby kobiety mogły same decydować o sobie - zauważyła. Niech do Pałacu Prezydenckiego powędrują czerwone korale, które mają zaczarowaną moc - powiedziała i przekazała swoje korale Małgorzacie Trzaskowskiej. Moc jest z nami - nawoływała. I my kobiety zaprowadzimy porządek - stwierdziła.

12:28

Swoje wystąpienie na marszu poparcia dla Trzaskowskiego zaczął Włodzimierz Czarzasty. Będę głosował na Trzaskowskiego - zaczął swoje wystąpienie. Przyznał, że reprezentuje koalicję, która "nie dowiozła" jeszcze wszystkich spraw. Przepraszam - dodawał. Jak twierdził, "dowieźć" się da właśnie z Trzaskowskim.

12:22

Biejat przyznała, że w I turze wyborów część osób pokazała żółtą kartkę rządowi. Podkreślała jednak, że "Wasz głos się liczy, potrzebujemy Waszej mobilizacji jeszcze raz". "Nie miejmy żadnej wątpliwości, że dzisiaj wybór jest między człowiekiem, za którym stoi szemrana przeszłość, który rozpęta kampanię nienawiści wobec kobiet i osób LGBT" - mówiła Biejat. Wyliczyła też zobowiązania, które złożył jej Rafał Trzaskowski. Możemy dzisiaj postawić tamę przeciwko marszowi skrajnej prawicy - podkreślała. Albo otworzyć bardzo szeroko tej skrajnej prawicy drzwi - dodała. 1 czerwca będziemy decydować między Polską brunatną, a Polską mieniącą się tysiącem kolorów - mówiła.

12:20

Na Wielkim Marszu Patriotów rozpoczęło się przemówienie Magdaleny Biejat. Przerwała na chwilę wystąpienie, ponieważ ktoś w tłumie zasłabł.

12:20

Tydzień temu wygrała cała Rumunia, za tydzień wygra cała Polska - powiedził po polski Nicusor Dan.

12:16

Prezydent elekt Rumunii podkreślał wartość Unii Europejskiej.

12:11

W 23 roku pokazaliśmy, jak wygrywać. I wygramy jeszcze raz. Z nami jest gość specjalny, prezydent elekt Rumunii, prezydent Dan, który pokazał, jak wygrywać, że można wygrać z propagandą - mówił Trzaskowski. Na scenę wyszedł Nicusor Dan. Swoje przemówienie wygłasza po rumuńsku.

12:08

Cytat Widzę całą Polskę. Widzę Was wszystkich, całą Polskę. I niech wygra cała Polska. Ale cała Polska wygra tylko wtedy, kiedy będziemy zdolni do rozmowy. To Wam obiecuję, że będę prezydentem, który łączy. Widzieliście to wczoraj. Ale jedno Wam obiecam - niczego nie podpiszę w ciemno mówił Rafał Trzaskowski

12:04

Rafał Trzaskowski / Leszek Szymański / PAP

Zaczyna się przemówienie Rafała Trzaskowskiego. Uczestnicy Wielkiego Marszu Patriotów śpiewają hymn Polski. Teraz albo nigdy - mówił kandydat KO na prezydenta.

12:00

Wielki Marsz Patriotów / Leszek Szymański / PAP

W stolicy ruszają właśnie dwa marsze. W obu uczestniczą tłumy.

Marsz za Polskę / Paweł Supernak / PAP

11:32

Rafał Trzaskowski nie podda się dzisiaj badaniom medycznym na obecność nielegalnych substancji. Takie informacje przekazali naszemu dziennikarzowi politycy Koalicji Obywatelskiej. Pomysł wykonania takich badań przedstawił w sobotę na antenie RMF FM Karol Nawrocki.

Ankieta Czy kandydaci na prezydenta powinni poddać się badaniom lekarskim? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy kandydaci na prezydenta powinni poddać się badaniom lekarskim? Tak, zdecydowanie 77% Nie 16% Nie mam zdania 7%

głosów: 17062

11:16

Do udziału w Wielkim Marszu Patriotów zachęca Donald Tusk.