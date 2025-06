W Sądzie Najwyższym rozpoczęło się pierwsze z trzech zaplanowanych na dziś jawnych posiedzeń. Przed budynkiem sądu głośno demonstrują dwie duże grupy manifestantów.

Manifestacje przed budynkiem Sądu Najwyższego / Paweł Wodzyński / East News

Sędziowie rozpatrzą dziś trzy protesty wyborcze. Jeden z nich dotyczy sprawy, w której zdecydowano o dopuszczeniu dowodu z oględzin kart z 13 obwodowych komisji wyborczych, m.in. z Krakowa, Mińska Mazowieckiego, Bielska-Białej i Grudziądza.

W pierwszym posiedzeniu uczestniczy przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak oraz reprezentująca Prokuratora Generalnego prokurator z Prokuratury Krajowej Renata Macierzyńska-Jankowska. Na sali sądu są licznie zgromadzeni dziennikarze.

Przed budynkiem sądu stoją dwie duże grupy manifestantów - relacjonuje reporter RMF FM Jakub Rybski.

Jedni domagają się ponownego przeliczenia głosów w drugiej turze wyborów, pojawiają się hasła pod tytułem "nie wolno fałszować wyborów" i "oszustw wyborczych nie akceptujemy". Druga strona z kolei protestuje przeciwko obecnej władzy. Z tej strony mówi się o bezprawiu i próbie odebrania zwycięstwa Karolowi Nawockiemu. To m.in. działacze Klubów Gazety Polskiej, do której dołączyli były premier Mateusz Morawiecki i działacz środowisk narodowych Robert Bąkiewicz.

Ze strony manifestantów co jakiś czas padają wulgarne słowa w kierunku swoich przeciwników. Nad spokojnym przebiegiem manifestacji czuwa jednak kilkudziesięciu funkcjonariuszy.

Do Sądu Najwyższego trafiło ok. 56 tysięcy protestów wyborczych, ale większość z nich jest rozpatrywanych na posiedzeniach niejawnych. Sąd Najwyższy wskazał jednak, że z ważnych przyczyn niektóre protesty mogą zostać skierowane do rozpoznania na posiedzeniu jawnym, w którym może brać udział publiczność.