Niemal wszystkie głosy, które Polacy oddali w wyborach parlamentarnych, zostały już policzone. Państwowa Komisja Wyborcza udostępniła dane z 99,87 proc. obwodów do głosowania w wyborach do Sejmu i z 99,54 proc. obwodów do głosowania do Senatu. Wynika z nich, że w głosowaniu do Sejmu PiS zdobył 35,44 proc. głosów, Koalicja Obywatelska 30,65 proc., Trzecia Droga 14,41 proc., Nowa Lewica 8,59 proc., a Konfederacja 7,16 proc. Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

Otwarcie urny wyborczej w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP 05:50 PiS w wyborach do Sejmu w okręgu piotrkowskim (nr 10) w woj. łódzkim zdobyło 46,60 proc. głosów, najwięcej głosów uzyskał minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus - 49 262 . Pozostałe komitety uzyskały: KO - 21,69 proc., Trzecia Droga - 13,73 proc. , Konfederacja - 7,62 proc. a Lewica - 6,39 pro. głosów - wynika z danych PKW po przeliczeniu wszystkich wyników z komisji obwodowych. Publikowane przez PKW wyniki wyborów pochodzą ze wszystkich obwodowych 610 komisji - okręg piotrkowski w woj. łódzkim obejmuje powiaty: bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski i miasta Piotrków Trybunalski oraz Skierniewice. Z danych PKW dla okręgu piotrkowskiego wynika, że spośród kandydatów PiS w okręgu nr 10 największe poparcie uzyskał minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus - 49 262 głosy, na drugim miejscu jest lider były szef MON i MSW, marszałek senior Sejmu kończącej się kadencji Antoni Macierewicz - 32 496 głosów, a trzecie miejsce przypadło posłance PiS Annie Milczanowskiej - 22 595 głosów. Z listy KO największe poparcie uzyskał historyk i dziennikarz Bogusław Wołoszański - 35 202 głosy. Najwięcej spośród wyborców Trzeciej Drogi w okręgu piotrkowskim poparło posła PSL Dariusza Klimczaka - 21 826 głosy.

Duże zmiany w reprezentacji łódzkich parlamentarzystów z KO w okręgu nr 9 w Łodzi. Po raz pierwszy od 1991 r. w Sejmie nie zasiądzie łódzka posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska. Tylko jedna osoba w łódzkiej KO utrzymała mandat sprzed 4 lat - wynika z danych PKW po podliczeniu głosów ponad 99 proc. komisji obwodowych w woj. łódzkim. Po podliczeniu głosów z 452 na 454 (99,56 proc.) komisji obwodowych w okręgu nr 9 obejmującym Łódź i powiaty łódzki wschodni oraz brzeziński pierwsze miejsce w wyborach do Sejmu zdobyła KO - 41,08 proc. Drugie miejsce zajęło PiS - 26,84 proc. a trzecie Lewica z wynikiem 12,19 proc. Do podziału w okręgu łódzkim jest 10 mandatów poselskich. Według informacji podanych przez PKW (bez danych z dwóch obwodów) wiadomo, kto osiągnął najlepsze wyniki na listach komitetów wyborczych, bo podział na mandaty w okręgu nr 9 będzie możliwy dopiero po ogłoszeniu wyników wyborów do Sejmu w całym kraju. Najlepszy wynik na liście KO w Łodzi osiągnął poseł tego ugrupowania Dariusz Joński, były szef SLD w regionie łódzkim. Joński uzyskał blisko 87 tys. głosów. Drugie miejsce wśród kandydatów KO w Łodzi zajęła działaczka społeczna Aleksandra Wiśniewska. Wiśniewska zdobyła ponad 25 tys. głosów. Trzecia na liście KO jest była siatkarka i posłanka Małgorzata Niemczyk - ponad 20 tys. głosów; czwarte miejsce wśród kandydatów KO zajął łódzki radny sejmiku Paweł Bliśniuk - ponad 12 tys. głosów; piąty w KO jest nauczyciel Marcin Józefaciuk, który zebrał prawie 9 tys. głosów; szósty jest poseł KO i były wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski - prawie 7 tys. głosów; siódme miejsce zajęła poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska - ponad 6 tys. głosów, która nieprzerwanie zasiada w Sejmie od 1991 r. 05:18 W wyborach do Senatu kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty, zaś kandydaci paktu senackiego - tworzonego przez KO, Trzecią Drogę (PSL i Polska 2050) oraz Nową Lewicę - łącznie 66 mandatów - wynika z danych ponad 99 proc. obwodowych komisji wyborczych. W wyborach do Senatu, senatorów wybieramy w jednomandatowych okręgach wyborczych; mandat senatorski otrzymuje kandydat, który uzyskał największe poparcie. Według danych Państwowej Komisji Wyborczej sprzed północy, z ponad 99 proc. obwodów głosowania, w wyborach do Senatu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35 proc. głosów, a Koalicja Obywatelska - 28,24 proc. Kandydaci Trzeciej Drogi zdobyli 11,68 proc. głosów, a Konfederacji - 6,85 proc. Nowa Lewica uzyskała 5,34 proc. głosów, a Bezpartyjni Samorządowcy — 4,97 proc. Kandydaci PiS zdobyli 34 mandaty, zaś kandydaci paktu senackiego - który tworzyły KO, Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) i Nową Lewicę - łącznie 66 mandatów.