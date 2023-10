Każdy świętuje indywidualnie, jeszcze dwa tygodnie temu wiele ośrodków i sondażowni spychało nas poniżej progu wyborczego - tak o zdobyciu przez Trzecią Drogę (koalicję Polski 2050 z PSL) ponad 14,4 proc. głosów w wyborach do Sejmu mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Marek Sawicki z PSL.

Jakub Rutka / RMF FM

Sawicki o tym, kto powinien zostać premierem: Liderzy opozycji powinni usiąść i to ustalić

Tomasz Weryński dopytywał swojego gościa o to, który z liderów opozycji powinien zostać premierem - Donald Tusk, Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz. "To oni muszą usiąść i ustalić" - stwierdził Sawicki.

"Każda myszka swój ogonek chwali - ale to praca koalicyjna, zespołowa. Natomiast mimo że w Trzeciej Drodze były różnice, to my przez pół roku przeprowadziliśmy projekt i rozwinęliśmy. Dzisiaj z sukcesem świętujemy, bo wszystko wskazuje na to, że może być ok. 65 mandatów do Sejmu i na pewno jest 11 mandatów do Senatu" - mówił poseł PSL.