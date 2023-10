"Mamy jedną prostą ambicję - dobrze reprezentować zwykłych Polaków i ich interesy przeciwko partiom, które sprzedają te interesy - czy to w sprawach unijnych, ukraińskich czy czy COVID-owych" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. "Gdyby pan Janusz był ukryty, mielibyśmy lepszy wynik. Jego komentarze były szeroko obecne i nam zaszkodziły na finiszu kampanii. Odstraszyły wielu wyborców - zupełnie niepotrzebnie" - przyznał, odnosząc się do zarzutów Janusza Korwin-Mikkego, który sugerował, że to przez słabe eksponowanie go Konfederacja uzyskała wynik gorszy od oczekiwań i sondażowych prognoz.