"Wypełniając mandat parlamentarzysty będę reprezentantem wszystkich mieszkańców regionu, bez względu na ich preferencje i sympatie polityczne. Dobro Polski będzie wartością nadrzędną w mojej aktywności przez najbliższe cztery lata." - napisał Różański na Twitterze.

Sławomir Mentzen - nowa sejmowa twarz Konfederacji

Sławomir Mentzen / Albert Zawada / PAP

Wśród prawicowych debiutantów w Sejmie uwagę zwraca z pewnością Sławomir Mentzen. Przyciągający młodych wyborców i brylujący na TikToku przedsiębiorca kandydował z okręgu nr 19, obejmującego m.in. Warszawę. Zdobył 101 269 głosów. To trzeci wynik w tym okręgu - lepsi byli Donald Tusk i Piotr Gliński.

Apoloniusz Tajner - skok ze świata sportu do polityki

Apoloniusz Tajner / Zbigniew Meissner / PAP

Apoloniusz Tajner to wieloletni prezes Polskiego Związku Narciarskiego i były trener największej nad Wisłą gwiazdy tej dyscypliny - Adama Małysza.

Tajner wystartował z trzeciego miejsca na liście KO w okręgu nr 27, który obejmuje część województwa śląskiego - m.in. Bielsko-Białą. Otrzymał 20 748 głosów.

Ryszard Brejza zdobył mandat senatora

Ryszard Brejza / Tytus Żmijewski / PAP

W nowej kadencji parlamentu przy Wiejskiej będziemy mieli ojca i syna. Do doświadczonego posła KO Krzysztofa Brejzy dołączy jego ojciec - Ryszard.

Prezydent Inowrocławia kandydował z listy KO do Senatu w okręgu nr 10. Zdobył 90 083 głosy.

Warto zauważyć, że choć Ryszard Brejza debiutuje jako senator, to do parlamentu wraca do ponad 20 latach. Był już posłem III kadencji Sejmu w latach 1997-2001.