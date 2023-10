Niedługo potem Kaczyński, który uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Kazimierzy Wielkiej (woj. świętokrzyskie), powiedział, że kiedy jechał na to spotkanie, "dostał pytanie, czy weźmie udział w debacie, m.in. z Tuskiem".

Ale mam już zapowiedziane spotkanie w Przysusze w sprawie bezpiecznej wsi - powiedział. Pytanie co wybrać? Czy rozmowę z kłamczuchem, jeszcze do tego człowiekiem zupełnie zależnym od innych, wiadomo od kogo. Bo żeby to chociaż był Weber. No i jednak wybrałem Przysuchę - powiedział prezes PiS.

Dziś na X (dawny Twitter) Mateusz Morawiecki dodał post, w którym przekazał, że to on będzie reprezentował PiS w poniedziałkowej debacie w TVP. "Nie mogę się doczekać! Widzimy się w polskiej telewizji! #TuskZnaczyBieda" - napisał premier.