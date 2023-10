Cafe Równik we Wrocławiu już otwarta po remoncie! Restauracja to wyjątkowe miejsce, w którym pracują osoby niepełnosprawne. Dla nich to nie tylko praca, ale też terapia. Nowe wnętrze jeszcze bardziej napędza do działania.

/ Paweł Pyclik / RMF FM Podczas remontu, w którym pomogli darczyńcy wnętrze Cafe Równik zmieniło się nie do poznania. Ciemne wcześniej barwy zastąpiły jasne. Przy ladzie pojawiły się charakterystyczne lamele. Jest nowa podłoga i dużo zieleni. Na nowe wymieniono też krzesła i stoły. Bardzo fajnie się pracuje. Jest nowy wystrój, czuję się jak u siebie w domu. Tak jest przytulnie. Ja się zajmuję kelnerowaniem, robieniem kawy i czasami kasą fiskalną oraz jestem na zmywaku - mówi Karolina pracująca w Równiku. Czekamy na klientów z otwartymi ramionami. Lubimy przyjmować gości, spędzać z nimi czas i ich obsługiwać. Uwielbiam tę pracę - podkreśla Agnieszka, która także pracuje w restauracji. Dla nas praca jest otworzeniem się na ludzi. Możemy rozmawiać z nimi. Dzięki temu też mamy nowych przyjaciół i stałych gości - dodaje jej koleżanka Paulina. W menu restauracji można znaleźć: sałatkę cezar, pierogi z mięsem, naleśniki ze szpinakiem czy tosty oraz jajecznicę z bekonem. Są też m.in. kawa i ciasto. Praca i terapia W Cafe Równik pracuje na stałe sześć osób niepełnosprawnych intelektualnie. Drugie tyle to praktykanci. Zaczyna się zawsze od terapii. U nas są osoby, które znamy od 20 lat. Zaczynały jako kilkuletnie dzieci. Obecnie są osobami dorosłymi. Po prostu doszły do tego punktu, kiedy musiały coś dalej robić. Kończy się wiek szkolny i co wtedy? To jest problem. Człowiek albo zamknie się w jakieś niszy albo zacznie wchodzić w normalne, społeczne życie i nam na tym zależało - tłumaczy Tomasz Smereka, wiceprezes Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, które prowadzi wrocławską Cafe Równik. Przede wszystkim chcemy, żeby tu się utrzymał ten klimat, na który nam najbardziej zależy. Goście zawsze mówią, że się tu dobrze czują. Bo to jest właśnie domowy klimat. Jest zacisznie i spokojnie. Osoby z obsługi chętnie rozmawiają. One, nie umieją być w relacji oficjalnej. To taka pozytywna strona. Nie zakładają po prostu masek, bo też nie uczyliśmy ich tego - dodaje. Cafe Równik mieści się przy ul. Jedności Narodowej 47 we Wrocławiu.

