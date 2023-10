Rosjanie ostrzelali kawiarnię i sklep we wsi Hroza w obwodzie charkowskim. Zginęło co najmniej 51 osób. Jak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rosjanie do ataku najprawdopodobniej użyli rakiety Iskander.

Skutki rosyjskiego ostrzału / Jak poinformowały władze obwodu charkowskiego, około godziny 13:15 (czasu lokalnego) Rosjanie ostrzelali kawiarnię i sklep we wsi Hroza w obwodzie charkowskim, gdzie znajdowało się wielu cywilów. Na początku informowano, że spod gruzów wydobyto ciała 48 osób, w tym 6-letniego dziecka. Później przekazano, że zginęło co najmniej 51 osób. Siedem osób, w tym jedno dziecko, zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Rosjanie zaatakowali Iskanderem. Na miejscu nadal trwa akcja ratunkowa. Ihor Kłymenko, minister spraw wewnętrznych Ukrainy, przekazał, że ratownicy przeczesują gruzowisko w poszukiwaniu kolejnych poszkodowanych. Wiadomo, że w sklepie oraz lokalu gastronomicznym przebywało około 60 osób - powiedział Kłymenko. W restauracji trwała stypa. Jak dodał, zniszczenia są ogromne. Ofiary śmiertelne to prawie wszystkie osoby przebywające w zabudowaniach. Kiedy mówimy o tych osobach, którzy zostali ciężko ranni, oni nie przebywali wewnątrz sklepu i restauracji, a znajdowali się na zewnątrz - w promieniu 50 metrów i więcej - podkreślił. Do ataku odniósł się już prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje wszystkim, którzy stracili bliskich. Po raz kolejny podkreślił, że należy położyć kres rosyjskiemu terrorowi. Brutalna zbrodnia rosyjska - atak rakietowy na sklep spożywczy, całkowicie zamierzony akt terroryzmu - podkreślił Zełenski. Wszyscy, którzy pomagają Rosji obchodzić sankcje, są przestępcami. Każdy, kto dotychczas wspierał Rosję, wspiera zło. Rosja potrzebuje tego i podobnych ataków terrorystycznych tylko do jednego: aby jej ludobójcza agresja stała się nową normą dla całego świata. I dziękuję każdemu przywódcy, każdemu narodowi, który wspiera nas w ochronie życia! - dodał ukraiński prezydent. Wieś Hroza położona jest 86 km na wschód od Charkowa. Zobacz również: Zełenski: W 2028 roku Rosja zaatakuje państwa bałtyckie

