"Będę na debacie wyborczej w TVP" - zapowiedział w czwartek w Rzeszowie lider PO Donald Tusk. Telewizja Polska organizuje debatę wyborczą w poniedziałek 9 października. Rozpocznie się ona o godz. 18:30.

Zwracając się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powiedział: "Jarosławie, może masz odwagę chociaż przyjść do swojej telewizji i stanąć do debaty ze mną".





Debata wyborcza na antenie Telewizji Polskiej zaplanowana jest na poniedziałek, 9 października, o godz. 18.30.