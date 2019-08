Polska musi zadbać o zwykłych ludzi - taką Polskę zbuduje lewica - mówił lider partii Lewica Razem Adrian Zandberg podczas sobotniej konwencji ugrupowań lewicowych: SLD, Wiosny i Lewicy Razem, które wspólnie startują w wyborach z listy Sojuszu.

Włodzimierz Czarzasty i Adrian Zandberg / Leszek Szymański / PAP

Przekonywał, że można wyobrazić sobie lepszą Polskę jutra - bez nienawiści, bez pogardy, w której ludzie nie muszą się bać o jutro, w której najważniejszy jest człowiek, a nie tylko pieniądze. Polskę, w której każdy z nas i każda z nas czuje się bezpiecznie, Polskę, w której się różnimy, ale się szanujemy, Polskę, która jest normalnym europejskim nowoczesnym państwem dobrobytu - mówił Zandberg.

Zapewnił, że zbudowanie takiej Polski jest możliwe i możliwe jest odsunięcie PiS od władzy. To zależy tylko od nas, od tego czy będziemy działać wspólnie - podkreślił.

Nie będziemy wracać do przeszłości, nie będziemy wracać do czasów, w których kilometry autostrad były ważniejsze od ludzi. Czas nędznych płac, czas śmieciówek, czas zwijania się państwa na prowincji - naprawdę zostawmy to za sobą, to już było, to się nie sprawdziło i nie warto do tego wracać - ocenił.

Jak mówił "ta nowa demokratyczna Polska - Polska naszych marzeń - musi zadbać o zwykłych ludzi". I to obiecujemy. Taką Polskę zbudujemy - oświadczył.

Lewica - mówił Zandberg - zadba o ciężko pracujących ludzi, którzy mają prawo do bezpieczeństwa. Dlatego w przyszłym roku podniesiemy płace minimalną do 2700 zł i wprowadzimy mechanizm, który zagwarantuje, że te niższe płacę będą rosnąć szybciej - zadeklarował.

Pod rządami lewicy państwo będzie uczciwym pracodawcą. Chcę powiedzieć to bardzo jasno: nie zawiedziemy i nie zdradzimy nauczycieli, nauczycielek, nie zawiedziemy i nie zdradzimy budżetówki, nie zawiedziemy i nie zdradzimy pracowników administracji publicznej" - obiecał. Zapewnił, że nie będzie umów śmieciowych w budżetówce i skończy się "zaciskanie pasa na brzuchach pracowników budżetówki". Lewica - zapowiadał - zainwestuje w przyszłość - naukę i nowe technologie. "Pieniądze trafią na odnawialne źródła energii, na robotyzację, ale także na nowe technologie które ułatwią życie seniorom - mówił.

Podkreślał, że lewica idzie do wyborów również, by rozwiązać najważniejsze obecnie problemy: ochrony zdrowia i mieszkalnictwa. Zapowiedział zmianę systemu refundacji leków i wprowadzenie zasady, że za leki, które wykupujemy na receptę płaci się 5 zł. Już nikt nigdy nie odejdzie bez leku, od którego zależy jego zdrowie i życie - powiedział. Ocenił, że PiS zawiodło w sprawie mieszkań. Zadeklarował, że wspólnie z deweloperami lewica wybuduje milion mieszkań w Polsce i doprowadzi do tego, by młoda rodzina mogła wynająć mieszkanie za 1000 zł. Lewica chce też przyjęcia ustawy, "która raz na zawsze zakończy reprywatyzację".

Ludzie mają prawo spokojnie żyć, bez obaw, że jakiś oszust wyrzuci ich z ich domów - mówił Zandberg. Lewica, to jest życie bez lęku o jutro. I to jest prawdziwa wolność - podkreślił.

Czarzasty: Ziobro przed Trybunał Stanu

Lider SLD Włodzimierz Czarzasty część swojego wystąpienia poświęcił ministrowi sprawiedliwości-prokuratorowi generalnego Zbigniewowi Ziobro.

Czarzasty mówił, że jak lewica dojdzie do władzy, wprowadzi “państwo prawa". Państwo prawa to nie jest państwo Piebiaka i Ziobro - powiedział.

Nawiązał do ostatnich wydarzeń, które stały się powodem dymisji wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Przekonywał, że “to nie jest tak, że się sędziowie ze sobą pokłócili. To nie jest tak, jak mówi pan Ziobro - powiedział Czarzasty.

Przypominał, że po śmierci Barbary Blidy w 2007 roku Ziobro też mówił o świństwie, że tak się zdarzyć nie powinno. Jak weszli do mnie do domu o szóstej rano, położyli moją żonę i dzieci na podłodze, przystawili pistolet do głowy i powiedzieli, jak się ruszysz to cię... zastrzelimy. To nie jest tak panie Ziobro, że to było świństwo - mówił Czarzasty.

To nie jest wreszcie tak, że kłócą się sędziowie. To jest tak panie Ziobro, że urzędnicy państwowi w tym wiceminister pod pana podlegli podpuszczają na ludzi. Ludzie nieuczciwi są przeciw uczciwym - przekonywał.

Chciałem panu powiedzieć jedną rzecz (...) te wszystkie świństwa pana oplatają. Panie Ziobro, panie ministrze, czy to nie jest tak, że pan jest świństwogenny - powiedział Czarzasty.

Chciałem panu obiecać jedną rzecz, my lewica nie jesteśmy z Platformy Obywatelskiej - stanie pan przed Trybunałem Stanu - oświadczył. Niech pan spojrzy w moje oczy - stanie pan przed Trybunałem Stanu - dodał.

Zaznaczył też, że jeżeli ta ostatnia sprawa nie zostanie wyjaśniona i nie zostanie powołana komisja śledcza, Ziobro stanie przed TS "z premierem Morawieckim".

Zapowiedział też, że lewica zniesie delegacje sędziów do MS, bo "sędziowie w Ministerstwie Sprawiedliwości przestają być sprawiedliwi". Niebawem przedstawiony zostanie też "kalendarz przywrócenia praworządności".

Kwaśniewski: Kandydaci lewicy to świetni ludzie

Na konwencji odtworzono nagranie z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który powiedział, że tą drogą chce podzielić się z jej uczestnikami swoją radością i nadzieją.

Radością, bowiem mamy oto zjednoczone partie lewicy, mamy listę wyborczą lewicy, mamy decyzję podjętą z wyobraźnią, odważnie przez liderów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partii Razem i ruchu Wiosna popartą przez ludzi tych ugrupowań - powiedział Kwaśniewski.

Dodał, że "to wielkie wydarzenie", które - według niego - "stwarza nadzieję - nadzieję na lepszą Polskę, na Polskę, która będzie demokratyczna, będzie tolerancyjna, będzie sprawiedliwa, będzie w pełni europejska. Będzie potrafiła rozwiązywać problemy ludzi - wszystkich ludzi - nie będzie dzieliła, a będzie starała się łączyć".

To wiem, że zawsze było celem ugrupowań lewicowych, a dzisiaj jest szansa, żeby tak się stało - przekonywał.

Jestem pewien, że kandydaci lewicy to świetni ludzie, którzy odnajdą się w trudnej parlamentarnej pracy - ocenił.

Kwaśniewski powiedział, że wierzy, iż zjednoczone elektoraty ugrupowań lewicowych dadzą głos i dadzą wyraz swojego zaufania wobec kandydatów lewicy.

Chciałbym abyśmy po wyborach 13 października mogli powiedzieć: "Tak, lewica wróciła, lewica wróciła dla dobra Polski, dla dobra polskiej demokracji, dla naszego wspólnego dobra" - podkreślił. Tego z całego serca życzę i jestem pewny, że tak może się stać - dodał były prezydent.

Kandydaci SLD, Wiosny i Lewicy Razem wystartują w wyborach do Sejmu z list KW SLD pod wspólnym logo Lewicy.