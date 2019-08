Adrian Zandberg z Razem będzie "jedynką" w Warszawie, Włodzimierz Czarzasty z SLD w Sosnowcu, natomiast Krzysztof Śmiszek z Wiosny otworzy listę wrocławską - wynika z niedzielnej prezentacji "jedynek" Lewicy. Zaczynamy naszą podróż do Sejmu, tam gdzie nas nie ma - powiedział szef sztabu Lewicy Robert Biedroń.

Zaczynamy naszą podróż do Sejmu, tam gdzie nas nie ma - powiedział w Warszawie szef sztabu Lewicy Robert Biedroń podczas niedzielnej prezentacji "jedynek" Lewicy / Marcin Obara / PAP



Biedroń powiedział przed prezentacją "jedynek", że lewica przezwyciężyła wszystkie problemy i udało się zjednoczyć "trzy pokolenia" lewicy.



To historyczny moment. Na ten moment ludzie czekali wiele lat - powiedział.



Mówił, że dotąd lewica nie potrafiła znaleźć wspólnego mianownika, ale ten mianownik zawsze był. Bo lewicę tworzą "ludzie, którzy mają tę samą wizje Polski, Europy i świata".



Zaczynamy naszą podróż do Sejmu, tam gdzie nas dziś nie ma - mówił Biedroń. Zwrócił uwagę, że polski parlament jest jedyny, w którym nie ma lewicy i skutki tego dziś widać.

"Jedynki" na listach, wywodzące się z trzech partii tworzących Lewicę, przedstawili liderzy tych ugrupowań / Marcin Obara / PAP

Przedstawicieli Lewicy Razem, którzy będą otwierać listy Lewicy, przedstawił Adrian Zandberg. Idzie do Sejmu silna drużyna, która upomni się o prawa człowieka, która upomni się o politykę mieszkaniową, która upomni się o demokrację, która będzie odważna, która nie będzie tchórzyć - powiedział.



Kandydaci Razem na "jedynkach" to Paulina Matysiak w Sieradzu, rzeczniczka Razem Dorota Olko w Siedlcach, Marcelina Zawisza w Opolu, Paulina Nowak w Koninie, Maciej Konieczny w Katowicach.



Włodzimierz Czarzasty przedstawił "jedynki" SLD. To Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska w Legnicy, Marek Dyduch w Wałbrzychu, Robert Kwiatkowski w Toruniu, Jacek Czerniak w Lublinie, Tomasz Trela w Łodzi, Ryszard Śmiałek w Chrzanowie, Arkadiusz Iwaniak w Płocku, Andrzej Rozenek w okręgu podwarszawskim, Wiesław Buż w Rzeszowie, Joanna Senyszyn w Gdyni, Przemysław Koperski w Bielsku-Białej, Zdzisław Wolski w Częstochowie, Andrzej Szejna w Kielcach, Marcin Kulasek w Olsztynie, Wiesław Szczepański w Kaliszu, Dariusz Wieczorek w Szczecinie.



Z kolei "jedynki" Wiosny zaprezentował Robert Biedroń, który zaznaczył że Wiosna "idzie ze swoimi młodszymi i starszymi braćmi w wierze". Wierzymy, a sondaże to pokazują, że 13 października damy niezłego czadu - powiedział.



"Jedynki" Wiosny to Krzysztof Śmiszek we Wrocławiu, Krzysztof Gawkowski w Bydgoszczy, Monika Pawłowska w Chełmie, Anita Kucharska-Dziedzic w Zielonej Górze, Anita Sowińska w Piotrkowie, Maciej Gdula w Krakowie, Jakub Bocheński w Nowym Sączu, Jacek Jabłoński w Tarnowie, Patryk Fajdek w Radomiu, Łukasz Rydzik w Krośnie, Paweł Krutul w Białymstoku, Beata Maciejewska w Gdańsku, Maciej Kopiec w Rybniku, Wanda Nowicka w Gliwicach, Monika Falej w Elblągu, Dariusz Standerski w Pile, Katarzyna Ueberhan, Małgorzata Prokop-Paczkowska w Koszalinie.



Na koniec Robert Biedroń wymienił dwóch polityków, bez których, jak mówił, nie byłoby porozumienia na lewicy. To Adrian Zandberg, kandydujący z "jedynki" z Warszawy i Włodzimierz Czarzasty, kandydujący z Sosnowca.