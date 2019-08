W weekend uwaga wszystkich była zwrócona w okolice Jaskini Wielkiej Śnieżnej. Utknęli tam dwaj grotołazi - już ponad dobę przebywają pół metra poniżej otworu wejściowego jaskini. Od sobotniego wieczoru trwa akcja TOPR-u. Ratownicy próbują dotrzeć do mężczyzn, żeby pomóc im się stamtąd wydostać. Podczas weekendu poznaliśmy "jedynki" Koalicji Polskiej oraz Lewicy. Sobota i niedziela to był też czas wielkich emocji dla kibiców sportowych. Drugi raz z rzędu Aleksandra Mirosław została mistrzynią świata we wspinaczce na czas. W sobotę Polska zajęła drugie miejsce w drużynowym konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Zakopanem, a w niedzielę Kamil Stoch wygrał konkurs indywidualny. Co jeszcze działo się w weekend? Zebraliśmy dla Was najważniejsze wydarzenia.

