"Apeluję do wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, by uszanował wybór Polaków sprzed 4 lat" – napisał na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "Wybrali nas - senatorów, nie na 3/4 kadencji a na całą, którą winniśmy dokończyć. Odniesienie się do przyjętych przez Sejm ustaw jest naszym obowiązkiem" – dodał.

Bogdan Borusewicz i Stanisław Karczewski (zdj. arch.) /Rafał Guz /PAP

