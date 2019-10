W okręgu nr 31, obejmującym m.in. Katowice, mandaty do Sejmu wywalczyli Andrzej Sośnierz i Dobromir Sośnierz, prywatnie ojciec i syn. W parlamencie będą jednak reprezentować dwie różne partie. Co ciekawe, Sośnierz junior uzyskał wynik ponad trzykrotnie lepszy od ojca.

Andrzej Sośnierz startował z listy Prawa i Sprawiedliwości jako reprezentant Porozumienia Jarosława Gowina. Uzyskał 6 061 głosów. Jest doświadczonym parlamentarzystą. Był już posłem w V, VI i dobiegającej właśnie końca VIII kadencji Sejmu.



Przy Wiejskiej zadebiutuje natomiast jego syn, Dobromir. Sośnierz junior startował w wyborach parlamentarnych z listy Konfederacji i uzyskał wynik ponad trzykrotnie lepszy od ojca. Zagłosowało na niego 22 191 wyborców, co stanowi 4,73 proc. głosów w okręgu. Na jego ojca postawiło 1,29 proc. głosujących na Górnym Śląsku.



Dobromir Sośnierz / Leszek Szymański / PAP

Dobromir Sośnierz ma 43 lata, z wykształcenia jest teologiem. W politykę angażuje się od 1990 roku. Był związany m.in. z Unią Polityki Realnej, Kongresem Nowej Prawicy i partią KORWiN. Dziś jest członkiem partii Wolność. Swoje poglądy określa jako skrajnie liberalne. Jest przeciwny - jak sam wymienia - "ingerencji państwa w gospodarkę i prywatność, państwowej przemocy ekonomicznej, prawom autorskim, aborcji".

Ma za sobą krótkie doświadczenie w Parlamencie Europejskim. Od marca 2018 zasiadał w PE, gdzie zastąpił Janusza Korwin-Mikkego, który zrezygnował pełnienia mandatu europosła.



W majowych eurowyborach nie wywalczył mandatu. W jesiennych wyborach parlamentarnych udało mu się dostać do Sejmu.

Jarosław Gowin, Andrzej Sośnierz / Rafał Guz / PAP

Andrzej Sośnierz to znany na Śląsku polityk i parlamentarzysta z wieloletnim doświadczeniem. Ma 68 lat i z wykształcenia jest lekarzem. W latach 80. działał w "Solidarności". W latach 1999-2002 był dyrektorem Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych. W latach 2006-2007 pełnił rolę prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.



Politycznie związany z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, Unią Polityki Realnej, Inicjatywą dla Polski i Platformą Obywatelską.



Niedługo po tym, jak w 2005 roku dostał się do Sejmu z list PO, przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości. W 2010 roku przystąpił z kolei do klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza. Potem związał się z Polską Razem, która ostatecznie została przekształcona w Porozumienie.



(JtK)