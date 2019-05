Każdy głos ma znaczenie, każdy głos jest ważny; idźmy na wybory, bo wysoka frekwencja będzie potwierdzeniem wysokiej jakości polskiej demokracji - zaapelował prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, idąc do urn, Polacy wraz z obywatelami innych krajów UE, zdecydują o kierunku rozwoju Europy.

Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 100-lecia wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Wybory do PE odbędą się w Polsce 26 maja. W całej Unii wybory odbywają się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europosłów.



Zachęcam każdego uprawnionego do głosowania, aby skorzystał z przysługującego mu prawa i wziął udział w tych wyborach. Każdy głos ma znaczenie, każdy głos jest ważny. Idźmy na wybory, bo wysoka frekwencja będzie potwierdzeniem wysokiej jakości polskiej demokracji. Demokracji, którą tak pieczołowicie od 30 lat budujemy - wzywał prezydent w czwartkowym orędziu telewizyjnym.



Przekonywał, że wrażenie, że Parlament Europejski jest daleko, a kwestie poruszane w Brukseli lub Strasburgu nas nie dotyczą jest mylne. Jak podkreślił, to jak kształtuje się Europa zależy od nas - wyborców.



Proszę, aby każdy mieszkaniec polskiego miasta, miasteczka i wsi miał w tym swój udział. Nie może zabraknąć żadnego głosu, bo to decyzja o tym, w jakiej Europie będzie wzrastać nasza Ojczyzna - oświadczył Andrzej Duda.



Prezydent wyraził przekonanie, że "nowo wybrani europarlamentarzyści będą z determinacją zabiegać o polskie sprawy w Europie, przyczyniając się do podnoszenia poziomu życia Polaków i rozwoju naszego kraju".

Podkreślił jednocześnie, że “Unia to nie tylko prawa, to też obowiązki". Naszym obowiązkiem jest dbać o to, aby europejskie wartości solidarności, współpracy i równości miedzy państwami były wartościami rzeczywistymi - zaznaczył prezydent.



Wyraził przekonanie, że frekwencja w niedzielnych wyborach znacznie przewyższy tę sprzed pięciu lat. Będzie to oznaczać, że nasza demokracja się wzmacnia, a Polacy są narodem świadomym siły swojego głosu w Europie. Idźmy na wybory. Niech to będzie święto naszej demokracji - zaapelował prezydent.