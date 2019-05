Czwartek w Polsce to przede wszystkim walka z żywiołem. Najgorsza sytuacja była na południu kraju. Przez obfite opady poziomy rzek są podniesione, zalane są gospodarstwa i posesje. W akcjach przeciwpowodziowych biorą udział strażacy, żołnierze oraz Wojska Obrony Terytorialnej. W piątek i sobotę fala kulminacyjna ma przejść przez Kraków. Również w Krakowie doszło do poważnego wypadku. Samochód wjechał w grupę pieszych, stojących na przystanku autobusowym – poszkodowanych zostało 5 osób. W stolicy przez Pałacem Prezydenckim protestowali niepełnosprawni i ich opiekunowie. Demonstrowali pod hasłami "Niepełnosprawni - pełnoprawni", "Żądamy godnego życia". Natomiast w Holandii i Wielkie Brytanii odbyły wybory do Parlamentu Europejskiego. Zebraliśmy dla Wan najważniejsze informacje czwartku.

