​Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz nie jest zadowolony z wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. W rozmowie z RMF FM zdradza, co konkretnie nie pasowało mu w kampanii. Mówi także, że jeśli model KE miałby się sprawdzić w wyborach krajowych, to musi być zupełnie inaczej prowadzony. "Nie można powtarzać tego, co się nie sprawdziło" - powiedział szef ludowców.

