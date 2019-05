"Mobilizacja w całym kraju służyła głównie PiS-owi. Koalicja Europejska musi przemyśleć, w czym PiS okazało się lepsze" - mówił w "Onet Rano" były prezydent Bronisław Komorowski. "Jest charakterystyczne i warte przeanalizowania to, że PiS głównie wygrywało w tych kręgach wyborczych, które nie płacą podatków" - zauważył.

Bronisław Komorowski i Anna Komorowska przy urnie wyborczej / Radek Pietruszka / PAP

Koalicja Europejska w kategorii wiekowej od 30-paru lat do 50 wygrała. To nie jest przypadek. Wygrała w kręgach tych, którzy podatki płacą - przekonywał Komorowski. Ciężko pracują, płacą, a rząd pisowski te pieniądze rozdaje na prawo i lewo - dodał były prezydent. Dla KE kierunkiem prawidłowym jest skierowanie swojej oferty do tych, którzy płacą podatki - przekonywał.

Zdaniem Komorowskiego "zabrakło chadeckiej kotwicy dla KE". Taką rolę starał się odgrywał PSL, ale w tym obszarze wiejskim był za słaby. Trzeba zbudować taką kotwicę w centrum prawicy. Trzeba pokazywać tego typu wrażliwość polityczną - uznał były prezydent. Widać, że są dwa bardzo potężne bloki polityczne. Należy jednak uzupełnić Koalicję Obywatelską, by trzymać się centrum, a nawet wychylić się trochę na prawo, by odebrać głosy PiS-owi - tłumaczył.

38 procent to wspaniały wynik, bardzo mocny, ale KE musi przemyśleć, w czym PiS okazało się lepsze - stwierdził Komorowski. Celem niewątpliwie jest wygranie wyborów jesiennych - dodał.