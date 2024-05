"Resort obrony ma być otwarty na innowacje i nowe idee" - to ponoć powód, który miał wysunąć Władimir Putin, rekomendując zmianę swojego ministra obrony. Ze stanowiskiem ma pożegnać się Siergiej Szojgu. Zastąpi go inny polityk z otoczenia Putina. Rosja ostrzeliwała dziś Wołoczańsk w obwodzie charkowskim na północnym-wschodzie Ukrainy. Zginęła tam 73-letnia kobieta. Ostatniej doby zginęło również dwóch innych mieszkańców regionu. Władze obwodu biełgorodzkiego w Rosji donosili z kolei o atakach ze strony Ukrainy, w których zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Kreml ma rekrutować prawicowych ekstremistów do ataków na Zachodzie. Byli najemnicy z Grupy Wagnera szkolą na Białorusi rosyjskich operatorów dronów. Niedziela jest 809. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w naszej relacji z 12.05.2024 r.

Władimir Putin i Siergiej Szojgu na Placu Czerwonym w Moskwie, 9 maja 2024 r. / NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/East News / East News

21:18

Trzęsienie ziemi w rosyjskim rządzie. Rosyjskie media podały, powołując się na oświadczenie Rady Federacji, czyli izby wyższej rosyjskiego parlamentu, że Władimir Putin zaproponował, by nowym ministrem obrony został Andriej Biełousow. To oznacza, że z resortem po 11 latach żegna się Siergiej Szojgu. To niejedyna zmiana.

20:35

Premier Gruzji Irakli Kobachidze zapowiedział przyjęcie w najbliższym tygodniu tzw. ustawy o agentach zagranicznych, przeciwko której protestują tysiące Gruzinów. Szef MSW zagroził pociągnięciem demonstrantów do odpowiedzialności, jeśli uciekną się do przemocy.

19:57

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska oraz minister spraw zagranicznych tego kraju Dmytro Kułeba przybyli w do stolicy Serbii, Belgradu - poinformowała agencja Tanjug. To pierwsza od rosyjskiej inwazji wizyta tak wysokich przedstawicieli władz Ukrainy w Serbii.

17:10

Dziewięć osób zginęło na skutek zawalenia się klatki s­chodowej 10-piętrowego bloku mieszkalnego w Biełgorodzie w Rosji - poinformowały rosyjskie kanały na Telegramie, powołując się na służby ratunkowe.

Wcześniej gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował na Telegramie, że dwie osoby zginęły, a 20 osób, w tym dwoje dzieci - półtoramiesięczne niemowlę i 16-letni chłopiec - odniosło obrażenia. O atak oskarżył Ukrainę.

Ze zdjęć zamieszczonych w mediach społecznościowych wynika, że całkowicie zniszczona została jedna klatka schodowa wieżowca, a pozostałe wydają się nienaruszone.

Telegram

Według gubernatora obwodu biełgorodzkiego przyczyną zawalenia się pięter stało się "bezpośrednie trafienie pociskiem". Według rosyjskiego resortu obrony w budynek trafiła jednak nie rakieta, tylko odłamki zestrzelonego przez siły obrony powietrznej ukraińskiego pocisku Toczka-U.

W przygranicznym Biełgorodzie od rana pięciokrotnie ogłaszano alarm lotniczy.

14:57

Ukraińcy, którzy legalnie mieszkają w Niemczech, będą mogli pozostać w Niemczech, nawet pomimo chęci Kijowa, by wrócili do kraju - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Każdy, kto pracuje w Niemczech i nie popada w długi, ma pewność, że może tu zostać - stwierdził. Bezpieczeństwo pobytu wynika także z zatrudnienia - dodał.

14:45

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej poinformowało, że wojska rosyjskie zajęły cztery kolejne miejscowości w obwodzie charkowskim. Mowa o wsiach Gatiszcze, Krasne, Morochowiec i Olejnykowe.

Kijów nie potwierdził tych doniesień.

14:33

Sobotni protest w Tbilisi przeciw ustawie o "agentach zagranicznych" to największa demonstracja we współczesnej historii Gruzji - zauważyły gruzińskie media, powołując się na analizę nagrań z drona metodą Mapchecking.

"Było co najmniej 200 tys. ludzi, ale w sumie w ciągu dnia ta liczba prawdopodobnie była większa i zbliżyła się do 300 tys." - poinformował m.in. portal Newsgeorgia.ge.

1 maja, mimo trwających od niemal miesiąca masowych protestów, gruziński parlament, kontrolowany przez partię Gruzińskie Marzenie, przegłosował ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych w drugim czytaniu. Ustawa przewiduje dodatkowe prerogatywy do kontroli organizacji pozarządowych i mediów. Według oponentów władz może ona, podobnie jak w Rosji, zostać wykorzystana do niszczenia opozycji i niezależnych mediów.

Zgodnie z ustawą osoby prawne i media otrzymujące ponad 20 proc. finansowania z zagranicy podlegałyby rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do specjalnego rejestru agentów obcego wpływu. Resort sprawiedliwości będzie mógł pod dowolnym pretekstem przeprowadzać kontrole takich organizacji.

Przedstawiciele USA i UE wyrażają zaniepokojenie z powodu wznowienia prac nad ustawą i apelują do władz Gruzji o wycofanie się z niej. Zwracają m.in. uwagę, że stoi ona w sprzeczności z europejskimi aspiracjami Gruzji i procesem eurointegracji. Gruzja w grudniu 2023 roku otrzymała status kandydata do UE. Wejście do Wspólnoty popiera, według sondaży, około 80 proc. Gruzinów.

14:20

Chociaż zachodni eksperci ds. bezpieczeństwa uważają, że rosyjski atak na terytorium państw NATO jest możliwy w dającej się przewidzieć przyszłości, prawie połowa Niemców nadal postrzega to jako mało prawdopodobny scenariusz - wskazuje na to badanie przeprowadzone przez instytut YouGov dla agencji dpa.

Według sondażu 36 proc. Niemców uważa, że jest prawdopodobne lub w pewnym stopniu prawdopodobne, że rosyjskie wojsko zaatakuje do 2030 r. jeden z krajów członkowskich NATO.

Prawie połowa dorosłych Niemców (48 proc.) jest zdania, że taki scenariusz jest mało prawdopodobny lub raczej mało prawdopodobny. 15 proc. uczestników reprezentatywnego badania nie znało odpowiedzi na pytanie o prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku na państwo członkowskie NATO do 2030 roku.

Jako sojusz obronny, NATO opiera się na zasadzie odstraszania. Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego reguluje obowiązek udzielania pomocy w ramach tego sojuszu i stanowi, że atak zbrojny na jednego lub więcej sojuszników jest traktowany jako atak na wszystkich.

13:37

Rosja rekrutuje skrajnie prawicowych ekstremistów do przeprowadzania ataków na terytorium Wielkiej Brytanii i innych krajów NATO - zaalarmował w niedzielę "The Sunday Telegraph". Według gazety, powołującej się na źródła wywiadowcze, rekrutacją potencjalnych sprawców ataków terrorystycznych zajmują się agenci rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU oraz byli członkowie najemniczej Grupy Wagnera. Cytowane źródła twierdzą, że zrekrutowane osoby już dokonały szeregu aktów przemocy politycznej w krajach Europy Zachodniej i USA w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

"The Sunday Telegraph" przypomniał, że w tym tygodniu Wielka Brytania poinformowała o wydaleniu attache wojskowego, pułkownika Maksima Jełowika, uważanego za agenta GRU.

13:34

W obwodzie charkowskim trwają walki w strefie przygranicznej po tym, gdy w minionym tygodniu sytuacja w tym regionie się zaostrzyła - oświadczył w niedzielę naczelny dowódca armii ukraińskiej gen. Ołeksandr Syrski. Według naczelnego dowódcy sytuacja jest trudna, ale siły ukraińskie robią wszystko, by powstrzymać wroga.

Zacięte walki toczą się na kierunkach kupiańskim, siewierskim, łymańskim, pokrowskim, a sytuacja zmienia się tam bardzo dynamicznie - powiadomił Syrski.

13:17

Kraje Afryki z uwagą śledzą rosyjską agresję na Ukrainie i widząc, że bezzałogowe statki powietrzne (UAV) stają się coraz ważniejsze dla nowoczesnych sił zbrojnych, same inwestują w ich lokalną produkcję - wynika z najnowszego raportu opracowanego przez magazyn "Military Africa". Wśród producentów dronów wymienił Egipt, Etiopię, Kenię, Nigerię, RPA, Sudan i Tunezję. Przoduje Republika Południowej Afryki, której firmy wypuściły na rynek 12 modeli dronów. Kraje Afryki Północnej, w tym Egipt i Sudan produkują mniej dronów, jeśli chodzi o ich liczbę, ale więcej modeli - aż 14.

Wrzesień 2023 roku był dla RPA przełomowy, gdy dron Milkor 380 - o imponującej rozpiętości skrzydeł 18,6 metra i maksymalnej masie startowej 1300 kilogramów - odbył swój inauguracyjny lot.

12:53

W Biełgorodzie w Rosji, nieopodal granicy z Ukrainą, zawaliła się w niedzielę część dziesięciopiętrowego bloku mieszkalnego. Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow oskarżył o atak Ukrainę. Komitet Śledczy Rosji potwierdził, że są ranni i ofiary śmiertelne.

Początkowo źródła oficjalne powiadomiły tylko o rannych. Następnie Komitet Śledczy Rosji oznajmił, że są także ofiary śmiertelne, nie podając ich liczby. Ostatnie doniesienia państwowych rosyjskich agencji i mediów mówią o 13 rannych.



11:35

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała, że Gazprom, jedno z największych rosyjskich przedsiębiorstw państwowych, poniósł w 2023 roku najwyższą od 25 lat stratę i będzie to negatywnie wpływać na jego przychody co najmniej do 2030 roku - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. Jego przychody spadły w 2023 roku o około 30 proc., co zaowocowało roczną stratą netto w wysokości 629 mld rubli (około 6,9 mld dolarów).

10:30

Ponad 4 tys. osób ewakuowano w ostatnich dniach z terenów obwodu charkowskiego, na których wojska rosyjskie zaktywizowały działania bojowe - powiadomił w niedzielę szef władz tego regionu Ołeh Syniehubow.

Ewakuacja przeprowadzana jest siłami obwodowej administracji wojskowej, władz lokalnych, humanitarnego centrum koordynacyjnego, wolontariuszy, policji i służb ratunkowych.

09:40

73-letnia kobieta zginęła w wyniku rosyjskiego ostrzału w Wołczańsku w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała administracja tego regionu. Ostatniej doby śmierć ponieśli także dwaj mężczyźni, mieszkańcy Wołczańska i miejscowości Hłyboke. Rosyjskie wojska do tego ataku użyły korygowane bomby lotnicze.

Zniszczone i uszkodzone zostały "dziesiątki domów i bloków mieszkalnych" - przekazał portal Ukrainska Prawda.

09:38

Rosyjski obwód biełgorodzki pod zmasowanym atakiem sił ukraińskich. Lokalne władze podają, że zginęła jedna osoba, a 29 zostało rannych. Ministerstwo Obrony Rosji informuje, że zniszczono sześć dronów szturmowych i dwie rakiety batalistyczne wystrzelone przez Ukraińców.

Kijów twierdzi z kolei, że atak był wymierzony w infrastrukturę energetyczną i transportową.

09:36

Na Białorusi instruktorzy, byli najemnicy tzw. Grupy Wagnera, szkolą rosyjskich rezerwistów z obsługi dronów - powiadomił ukraiński portal Sprotyw (Centrum Narodowego Sprzeciwu), utworzony przez Siły Operacji Specjalnych.

"Właśnie tutaj instruktorzy prywatnej firmy wojskowej przez dwa tygodnie szkolą zmobilizowanych żołnierzy z topografii wojskowej, obsługi dział artyleryjskich, przygotowania medycznego, organizacji dowodzenia i łączności" - poinformował Sprotyw.

09:30

Duża rosyjska ofensywa na Charków z planem zdobycia miasta jest bardzo mało prawdopodobna, jednak Rosjanie będą próbowali poszerzać "strefę buforową" przy granicy i podejść bliżej do miasta, żeby jeszcze bardziej wywierać na nie presję - ocenił ekspert ds. wojskowości Mariusz Cielma.

Te nowe lokalne ataki, które od piątku widzimy na północy obwodu charkowskiego, nie wyglądają na początek dużej ofensywy - uważa redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej". Ekspert ocenił, że obecne działania Rosjan na północ od Charkowa mają na celu odciąganie sił ukraińskich z innych odcinków frontu i tworzenie "pasa sanitarnego", który odepchnie Ukraińców od granicy i rosyjskich węzłów logistycznych, a także sianie paniki na Ukrainie, zwłaszcza wśród mieszkańców jednego z największych miast tego kraju.